(Özel) Oyuncakları enkaz altında kalan minikler, kendi oyuncaklarını yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde okullarına gidemeyen ve oyuncakları enkaz altında kalan depremzede çocuklar, eğlenebilmek için kendileri tahtadan oyuncak tüfekler yaptı. Parçalarını yoldan bulan minikler, taşla çaktıkları çivilerle bu parçaları birleştirip sonrasında ağaçların arasında savaş yaparak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mutlu olabilmeyi başarıyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart Çarşamba günü yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremde birçok ev hasar görürken bazıları ise yıkıldı. Evleri zarar gören depremzede vatandaşların birçoğu hayatlarını çadırlarda devam ettiriyor. Bölgede devam eden şiddetle artçı sarsıntılar, bazı okul binalarının zarar görmesi ve öğrencilerin psikolojik olarak yaşanan etkilenmemesi için ilçe genelinde okullar da 20 Mart'tan beri tatil idildi. Öğrenciler için Kızılay ekipleri seferber olup desteklerinin sürdürürken, kentte eğitim gören öğrenciler ise okullarına gidemeyen depremzede miniklere destek olmak için deprem bölgesinin yolunu tuttu. Bölgede destek amaçlı faaliyet yürüten çeşitli STK'lar çocuklar için oyuncak ve giysi yardımı yaparken okullarına gidemeyen minik öğrenciler ise kendileri için çeşitli oyuncaklar yaptı. İnşaatlardan artan tahta parçalarını birleştirerek tüfek yapıp, tüfeğin şarjör, dürbün ve susturucu gibi aparatlarını de ekleyen minikler, deprem bölgesinde birbiriyle oynayıp savaş yapıyor. Yoldan buldukları taşlarla tüfeğe çivi çakıp, parçaları birleştiren öğrencilerin yaptıkları görenlerin yüzünü güldürüyor.

“Depremde sınıftaydık, çatıların yıkıldığını gördüm”

Deprem anında okulda ders işlediklerini belirten Karahöyük İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Selim Fahrettin Kurt (10), yaşadıklarını anlatarak, “ 5.5 büyüklüğündeki depremi okulda hissettim. Matematik kitaplarını çıkardık, sonra kaloriferin yanına gittik. Sonra orada deprem oldu, herkes aşağı indi. Herkes, okulun bahçesinde ağaçların olduğu bir yer var, orada toplandı. Öğrencilerin anne ve babaları geldi onları alıp evlerine götürdü. Sonra köye geldiğimde ir tane evin çatısı tam düşecek oldu ama düşmedi. Vinç falan geldi, o çatıyı aldılar yıktılar ve yerini temizlediler. Deprem olduktan sonra, çayıra çadırlar kuruldu, herkes oradaki çadırını alıp evlerinin önüne götürdü. Bizim evin bir tek ön duvarı yıkıldı, onun dışında bir şey olmadı” dedi.

“Gerçekte böyle bir silah yok, kendim tasarlayıp yaptım”

Deprem sonrası okula hiç gitmediğini ve vakitlerini kendi yaptıkları oyuncakları oynayarak geçirdiklerini söyleyen Kurt, “Deprem olduktan sonra okula hiç gitmedik, burada oyuncak dağıttılar onlarla oynadık. Bu oyuncak tüfeği de ben yaptım. Buradaki caminin lojmanını babam yaparken odunları babam kesmişti. Sonra ben buldum onları, babama tekrar kestirdim. Sonra da birbirine çivi ile bağladım. Tüfeğimin şarjörü, dürbünü ve susturucusu var. Bu tüfeği bir yerde görmedim, kendim tasarlayıp yaptım. Gerçekte böyle biri silah yok. Bunla oyun oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Parçaları bulup çivi ile birleştirdim”

Tüfeği yapmak için sokakta bulduğu parçaları çivilerle birleştirdiğini ifade eden, 3. sınıf öğrencisi Durmuş Kabak (9) ise “Deprem olduğunda okuldaydım, ders işliyorduk. Okul sallandı, bazı yerler kırıldı. Hemen aşağıdaki okul bahçesinde bulunan orta yere koştuk. Herkes orada toplandı. Depremde evimizin camları kırıldı. Tüfeği ben yaptım, bazı yerlerini keserle kestim. Parçalarını buldum çivilerle taktım” diye konuştu.