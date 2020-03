(Özel) Sokakları gezip hayatını 'kaynatarak' kazanıyor

Denizli'de emekli olduktan sonra mesleğine seyyar olarak devam eden kaynak ustası Mehmet Boz, bir kaynak makinesi bir spiral makinesi ile sokak sokak gezerek hayatını idame ettiriyor. İşin boyutuna bakmadan her türlü işi yapan Boz'un müşterileri ise işçiliğinden çok memnun olduklarını belirtirken, sokak sokak gezen usta adeta hayatını ‘kaynatarak' kazanıyor.

Denizli'de yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Boz kendi dükkanını kapatıp farklı firmalarda çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekliliğinin ardından yıllardır severek yaptığı mesleğine seyyar olarak devam etme kararı aldı. El arabasına koyduğu bir kaynak makinesi ve spiral makinesi ile sabahtan akşama kadar kenti sokak sokak gezerek müşterilerini arıyor. Vatandaşlar tarafından artık tanınan ve 'Memiş' olarak anılan seyyar kaynakçıya bir telefon ile ulaşabiliyorlar. Her gün kentin farklı sokaklarında olan Boz, sadece il merkezinde değil ilçelere de gittiğini dile getirdi. Fiyatları ise yapacağı işin maliyeti ve süresine göre hesaplayarak müşteriye söylediğini müşterinin kabul etmesi üzerine işe başlayarak iş bitimi parasını alarak başka işlerin yolunu tutuyor. Vatandaşlar ise sanayiye tamirat gereken eşyalarını esnaflara götürdüklerinde küçük işçilik olduğu için yapmadıklarını ama Boz'un büyük ya da küçük işçilik olsa bile yaptığını belirtti.

“İki tekerlekli arabayla kaynak yapmaya karar verdim”

1978'de kaynak yapma işine başladığını dile getiren Mehmet usta, “Demir işleri, kaynak işleri yapıyorum. Ben şimdi sanayide çalışıyordum. Dükkanımı kapattım. Dükkanı kapattıktan sonra birkaç fabrikada çalıştım. Oradan da sonuç alamayınca kendim nasıl yaparım diye düşündüm ve iki tekerlekli arabayla kaynak yapmaya karar verdim. Arabama kaynak makinemi spiral takımlarımı koydum. Sokak sokak iki tekerlekli arabamla dolaşıyorum. Müşteri çıktığında o işlerimi yapıyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşların, verdiği telefon numarası ile kendisine ulaştıklarını belirten Boz, “Telefonla ulaşıyorlar. Bilgi veriyorum ben arkadaşlara. Telefon numarası veriyorum ve ben sokak sokak dolaştığım için herkes de beni tanıyor” diye konuştu.

“Denizli'nin her sokağını, her semtini dolaşıyorum”

Kentin her sokağını dolaştığının altını çizen kaynak ustası, “Denizli'nin her sokağına her semtine dolaşıyorum. Aradıkları zamanda Denizli'nin her tarafına giderim. Demir kapısı, demir pencere demir üzerine hepsini yapıyorum. 1978 yılında bu işe başladım. 2020 hala devam etmekteyim. Bu işleri anladığım için fiyatları yapacağım işi ne kadar zamana ne kadara mal olacağına kendim hesap ediyorum. Müşteriye arz ediyorum. Bu işi mesela ben 20 liraya yaparım diyorum. Müşteri kabul ederse yaparım. İşimi bitiririm paramı alırım. Yeri gelir 10 tane iş yaparım, yeri gelir 5 tane iş yaparım, yeri gelir hiç iş yapmadığım zaman oluyor” ifadelerini kullandı.

“Diğer esnaf gibi iş seçme olayı yok o yönden çok memnunuz”

Müşterileri tarafından Memiş usta olarak bilinen Mehmet ustanın iş seçmediğini ve dolayısıyla sürekli olarak kendisi ile çalıştıklarını belirten apartman yöneticisi Nail Çapa, “Biz Memiş beyle uzun zamandan beri çalışıyoruz işimizi düzgün yapıyor. İhtiyacımız olduğu an yanımızda ve sevdiğimiz bir abimiz yani yaptığı iş usta işi. Ufak iş olsa da yapıyor büyük iş olsa da yapıyor. Ama biz kendisine sürekli büyük iş veriyoruz, çoğunluk büyük iş veriyoruz ama küçük işlerimizi de yapıyor. Hani diğer esnaf gibi iş seçme olayı yok o yönden çok memnunuz” dedi.