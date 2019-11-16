(Özel) Yer altından çıkarılan 40 bin tarihi eser depolarda bekliyor

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ve beyaz cennet Pamukkale'yi de bünyesinde barındıran Denizli'de ki Hierapolis Antik Kent'inde ortaya çıkarılan eserlerin sadece küçük bir bölümü müzede sergilenebiliyor. Müzenin alanı dar olduğu için ise yaklaşık 40 bin eserin depolarda beklediği ve sergilenemediği ortaya çıktı.

Hem kültürel hem doğal miras olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve dünyada eşi benzeri olmayan 2 bin 500 yıllık Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ederken, kazılarda çıkarılan eserler Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Asırlar boyu çok sayıda medeniyete ev sahipliğin yapan ve bu yüzden bünyesinde eşi benzeri olmayan binlerce eseri barındıran Hierapolis Antik Kenti'nde ki eserler müze dar alanı dar olduğu için istenilen şekilde sergilenip, tanıtılamıyor. Yapılan kazılar sonrası asırlardan sonra yer altından çıkarılan binlerce eser depolarda bekliyor ve sergilenemiyor. Depolarda koruma altına alınan eserler müze alanı dar olduğu için yer altında yüzlerce yıl bekledikten sonra şimdi de yer yüzünde beklemeye başladı.

“Kentin özellikle bir arkeoloji müzesine ihtiyacı var”

Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Denizli'nin acilen bir kent müzesini ihtiyacının olduğunu söyledi. Yer altından çıkarılan eserlerinsadece küçük bir bölümünün sergilendiğini ifade eden Başkan Şen, “Hierapolis Antik Kent'i ülkemizde ki en önemli arkeolojik eserlerden birisidir ve bu şehir yaklaşık Milattan Önce 4. yüz yılda kurulup Milattan Sonra (MS) 7. yüz yıla kadar ayakta kalmıştır, kapısında kutsal şehir yazar, kutsal şehir yazmasının nedeni de özellikle buranın kutsal bir şehir olarak tanınması, Hıristiyanlık aleminde Aziz Flipos'un mezarının burada olması, insanların şifa için gelmesi, şifa bulması ve bundan dolayı da kutsal şehir olarak ilan edilmiştir ve Hierapolis Antik Kent'i çok zengin bir medeniyete ev sahipliği yaptığı için oldukça da çok miktarda eser Hierapolis Antik Kent'inden çıkmıştır. Hierapolis Antik Kent'inde şuanda halihazırda eski hamamın olduğu yerde yani arkeolojik bir hamamın olduğu yerde, oradan çıkan eserlerin çok küçük bir bölümü sergilenmektedir. Bu da tabi yeterli değildir, kentin özellikle bir arkeoloji müzesine, bir kent müzesine ihtiyacı vardır” dedi.

“Depolarda bekleyen 40 bin civarında eser olduğunu biliyoruz”

Hierapolis Antik Kenti'nde yapılan kazılardan 40 bine yakın tarihi eserin çıkarıldığını ancak bunların müze alanı geniş olmadığı için sadece küçük bir bölümünün sergilenebildiğini dikkat çeken Başkan Şen, “Buraya gelen ziyaretçiler özellikle travertenlerin büyüsüne kapıldıktan sonra arkeolojinin de keyfini çıkarabilmeleri için özellikle bu çıkan eserlerin de sergilenmesi gerekmektedir. Yaklaşık şuanda depolarda bekleyen 40 bin civarında eser olduğunu biliyoruz, bu 40 bin eser müze yapısı en az 5 - 6 müzeyi doldurur ama öncelikle büyük bir arkeoloji müzesinin yapılması şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirler için de oldukça etkileyici olacaktır. Hem buranın tarihini göreceklerdir hem oradan çıkan eserleri göreceklerdir. Pamukkale'ye Hierapolis Kent'inde öncelikle müzenin yapılması, orada gezi güzergahlarının iyileştirilmesi bölgeye gelecek turist sayısını da arttıracaktır” diye konuştu.