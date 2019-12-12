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(Özel) Yunus polisi cami önünde uyuşturucu trafiğine ‘dur' dedi

Denizli’de ‘Yunus Polis’ ekipleri şüphe üzerine takip ettikleri otomobil içindeki şahısları cami önünde uyuşturucu alışverişi yaparken yakaladı.

Denizli'de ‘Yunus Polis' ekipleri şüphe üzerine takip ettikleri otomobil içindeki şahısları cami önünde uyuşturucu alışverişi yaparken yakaladı. Üzerinde esrar ve metamfetamin gibi uyuşturucularla birlikte hassas terazi ele geçirilen zehir taciri kadın ise uyuşturucu satmadığını iddia etti.


Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 789 Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus polisleri içerisinde iki şahsın hareketlerinden şüphelendikleri 20 R 8357 plakalı otomobili takibi aldı. Ardından aracın içine bir kadın şahsın daha bindiğini gören ekipler, otomobil cami önünde durunca hemen harekete geçti. Aracın önünü keserek kaçmasını engelleyen yunus polisi daha sonra otomobilin içindeki şahısları gözaltına aldı. Ardından şahısların üstünde ve araç içerisinde arama yapan ekipler, A.K. (37) ve M.T. (33) isimli şahısların üstünden yaklaşık 7 gram esrar ile uyuşturucu içme aparatları buldu. Şahısları kelepçeleyen ekipler daha sonra bölgeye P.S.K. (35) isimli kadın şüphelinin üst araması için kadın polis memuru istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen kadın polis şüphelinin yaptığı üst aramasında esrar ile ilaç kutusu içerisine konulmuş metamfetamin, hassas terazi ve bong diye adlandırılan uyuşturucu içme aparatları buldu.


Erkek şahısların kadın şahıstan uyuşturucu almak için buluştukları öne sürülürken, operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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