PAKUT kapılarını gönüllülere açtı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Gönüllü olacak vatandaşlarımız mahallesinin kahramanı olabilir, Tüm vatandaşlarımızı afet gönüllüsü olmaya davet ediyorum” dedi.

Kısa adı PAKUT olan Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi, 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıl dönümünde 2020 yılında Pamukkale Belediyesi personelleri arasından gönüllü olanların katılımı ile kuruldu. İlk etapta 27 gönüllü ile çıkılan yolda PAKUT üyeleri, Akut Enstitüsü, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yüzlerce saat süren teorik eğitimler aldı.

Asrın felaketinde hayatlar kurtardılar

PAKUT, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, ülkemizin 11 ilini etkileyen depremin ilk gününden itibaren Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. “Şükürler olsun ya Rabbim” sözleri ile PAKUT'un Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarının simgesi olan 52 yaşındaki Sabreye Kahraman ile birlikte birçok canı enkazdan kurtaran PAKUT, Pamukkale'ye döner dönmez, büyüme kararı aldı. Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren bölgede aktif görev alan PAKUT, ilçedeki 61 mahallede yeni gönüllülerle “Pamukkale Afet Gönüllüleri” ekiplerini kurmaya başlıyor. PAKUT gönüllüsü olmak isteyen 18 yaş üstü tüm vatandaşlar mahalle muhtarlıklarına başvurarak ya da internet adresindeki form aracılığıyla başvuruyu tamamlayabiliyor. Yapılacak başvuru sürecinden sonra gerekli eğitimlere katılacak olan gönüllüler PAKUT üyesi olarak, afet anlarında canlar kurtarmaya hazır hale gelecek. Konuyla ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 61 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek bilgilendirmede bulundu. Pamukkale Belediyesi, 2022 yılı içinde düzenlenen 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler kategorisinde belediye bünyesinde Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi (PAKUT) kurulması ile üçüncü olmuştu.