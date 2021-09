Pamuk tarlasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Çivril ve Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 6.5 kilogram esrar ile pamuk tarlasında yakalanan şüpheli tutuklanırken, diğer tacir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcısı Mehmet C. ile H.K isimli şüpheliyi takibe aldı. Titiz çalışma yürüten ekipler Çivril ve Pamukkale ilçesinde tespit ettikleri yerlere operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu satışa hazır 6.5 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu satıcısı Mehmet C. isimli şüpheli pamuk tarlasında, H.K. ise saklandığı yerde yakalandı. Operasyon sonucu ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye çıkarılan Mehmet C. tutuklanırken, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.