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Pamukkale 2019'da altın yılını yaşıyor

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, bu yılın ilk 9 ayında, 2 milyon 228 bin turist Pamukkale’yi ziyaret ettiğini kaydederek, rakamlara bakıldığı zaman ise Pamukkale’nin bu yıl adeta ‘altın yılları’ndan birini yaşadığını kaydetti.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, bu yılın ilk 9 ayında, 2 milyon 228 bin turist Pamukkale'yi ziyaret ettiğini kaydederek, rakamlara bakıldığı zaman ise Pamukkale'nin bu yıl adeta ‘altın yılları'ndan birini yaşadığını kaydetti.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl ziyaretçi sayısı artarak devam eden Denizli'deki Pamukkale, 2018'in ilk 9 ayında 2 milyon 228 bin turisti ağırladı. Pamukkale geçen yılın aynı ayında ise 2 milyon 189 bin kişi ziyaret etmişti.


Başkan Şen rakamların sevindirici olduğunu kaydederek, DENTUROD olarak hedeflerinin ziyaretçi rakamlarının her yıl üstüne koyarak gitmek olduğunu ifade etti.


Başkan Şen ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'ye uçakla 6 saat uzaklıktaki Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde yoğun bir reklam kampanyası yapacağını dile getirerek, bunun sadece Pamukkale değil Türkiye genelinde turizme büyük katkı sağlamasının da beklendiğini söyledi.

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