Pamukkale Avrupa'nın sağlık turizmi merkezi olacak

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İsviçre'nin Cenevre kentine giderek Pamukkale'yi tanıttı. Uluslararası İnsancıl Ağlar ve Ortaklıklar Haftası etkinlikleri kapsamında toplantı ve görüşmelere katılan ÖRKİ, önemli kurum ve kuruluşları da ziyaret etti.

Pamukkale'nin turizm konusunda bulunduğu noktadan daha iyi yerlere ulaşması ve termal turizmin merkezi olma yolunda hızla ilerlemesi için başkan Avni Örki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İsviçre'nin Cenevre kentine giderek, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) ve İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SDC) tarafından Cenevre Konferans Merkezi'nde (CICG) düzenlenen Uluslararası İnsancıl Ağlar ve Ortaklıklar Haftası (HNPW) programına katılan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, önemli kurum ve kuruluşları da ziyaret etti.

Zürih Kültür Tanıtma Ataşesi ve Başkonsolosluğa ziyaret

Başkan Avni Örki, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi'yi makamında ziyaret etti. Zürih Kültür Tanıtma Ataşesi A. Senem Arslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Örki, Başkonsolos İpekçi ile görüşmelerinde Pamukkale ve Karahayıt bölgesinin turizm potansiyeli konusunda ayrıntılı bilgiler aktardı. Termal sağlık merkezi olma yolunda gerçekleştirdikleri önemli projelerden bahsederek, kendilerini Pamukkale'ye davet etti. Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi'de memnuniyet duyduğunu ifade etti. Zürih Başkonsolosu İpekçi, Türkiye'nin adının Pamukkale gibi doğası ve tarihsel güzelliği ile bilinen bir kentin turizmine destek olabilmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

“Avrupalı yaşlı turistler için sağlık turizmi merkezi olabiliriz”

Pamukkale'nin kendi klasmanında en fazla turist çeken ören yeri olduğunu aktaran Örki, 2019 yılında Pamukkale'yi 2,5 milyon turistin ziyaret ettiğini belirtti. Denizli'ye yurtdışından doğrudan uçuş olmamasının dezavantajını yaşadıklarını aktaran Örki, “Pamukkale'miz sadece turizm ilçesi değil. Sanayi, hayvancılık ve tarım alanında da çok gelişmiş bir ilçe. Tekstil de, kekik ve lavanta gibi aromatik bitkiler ile nar ve ayva, üretiminde söz sahibiyiz. Denizli'mize, Pamukkale'mize gelerek yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız için yatırım alanı seçeneğimiz oldukça fazla. İlçemizdeki turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Avrupalı yaşlı turistler için sağlık turizmi merkezi olabiliriz. Yatırım yapmak isteyen herkese her türlü kolaylığı sağlayacağız. Turizm yönü açısından çok kuvvetli bir ilçeyiz” diye konuştu.

“Pamukkale'mizin gelişimi ve tanıtımında önemli temaslarımız devam edecek”

İsviçre ziyaretini değerlendiren Belediye Başkanı Avni Örki, “Denizli'mizi ve Pamukkale'mizi termal sağlık turizminin dünya merkezi yapmak ve buna alternatif olarak karavan turizminin de geliştirmek için önemli adımlar atarken, İsviçre ziyaretimiz gerçekten de önem arz etti. Özellikle 2020 yılının Denizli'mizin yılı olarak, yılın ilk günlerinden itibaren Denizli'miz için önemli temaslarda bulunduk. Burada yurtdışındaki turizmci ve yatırımcılarla görüşme imkanı da bulduk. Pamukkale'mizin gelişimi, tanıtımı noktasında önemli temaslarımız devam edecek” dedi.