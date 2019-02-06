Pamukkale Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin Şubat ayı ilk meclis toplantısında istifa eden Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Ferhat Aslan'ın yerine yine aynı partiden Mukdedir Öz görev yapmaya başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Meclisimizin yeni üyesine başarılar dilerim” dedi.

Pamukkale Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantılarının ilkini Pamukkale Belediye meclis salonunda Başkan Hüseyin Gürlesin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Kurulduğu 2014 yılından bu yana 59. ay toplantısını yapan meclis yeni bir üyenin katılımını yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Pamukkale Belediye Meclisi'nden ve partisi MHP'den istifa eden Aslan'ın yerine yeni üye olarak yine aynı partiden bir isim meclise katıldı. Kale mahallesinde yaşayan Mukdedir Öz, Şubat ayında son toplantılarını yapacak olan Pamukkale Belediye Meclisi'nin yeni üyesi oldu. Öz, Ferhat Aslan'ın istifasından sonra Pamukkale Belediye Meclisi üyeliği yapmaya başladı. Öz, kısa süre de olsa Pamukkale Belediyesi'nde meclis üyeliği yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Gürlesin, meclisin yeni üyesi Öz'e yeni görevinde başarılar dileyerek, “Ferhat Aslan bey hem Pamukkale Belediyesi'nden hem de partisinden istifa etti. Biz de yasa gereği giden arkadaşımızın yerine Seçim Kurulu kararıyla yedek üye Öz ile meclis çalışmalarında birlikte olacağız. Daha önce alınan karar gereği Mart ayında meclis toplantısı olmayacak. Yeni üyemiz Mukdedir Öz, Şubat ayındaki toplantılarda yer alacak. Kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.