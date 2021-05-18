Pamukkale Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Pamukkale Belediye Meclisi, Mayıs ayı oturumunda İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar 4 partinin hazırladığı ortak metinle kınandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “İsrail'in bu zulmünü şiddetle kınıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumu Belediye Başkanı Avni Örki başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında İsrail'in Filistin'e Ramazan Bayramından önce başlattığı ve 2. haftasına girilen saldırılar kınandı. Pamukkale Belediye Meclisi'nde grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti grup başkan vekilleri konuyla ilgili olarak görüşlerini dile getirdiler. 4 partinin hazırladığı ortak metinle İsrail kınandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “İsrail Filistinliler'e yönelik çocuk, kadın demeden Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde saldırılar düzenledi. Katil İsrail hastane, ibadethane ayrımı gözetmeden yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Buna dünyanın seyirci kalması da bir başka üzücü durum. Biz bu saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi en şiddetli şekilde beyan ediyoruz”

Pamukkale Belediye Meclisi'nde grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti olarak 4 partinin hazırladığı ortak metinle İsrail kınandı. Hazırlanan metin ise şöyle; “Terör Devleti İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinli'nin yaralanmasına sebep olmuştur. Şiddetin dozunu daha da artıran Terör Devleti İsrail, açıkça savaş suçu işleyerek, Filistin halkı üzerinde adete bir soykırım savaşı uyguluyor. Şu ana kadar İsrail tarafından Gazze'de sivil, asker ayrımı gözetilmeden yapılan bombardımanlar sonucunda 55'i bebek ve çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1230'a çıktığı ifade ediliyor, bu zalimlik ve vahşi tavır maalesef artarak devam ediyor. Pamukkale Belediye Meclisi olarak bu gaddarlık ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz. İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı dünya kamuoyunun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Pamukkale Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecavüz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine her zaman gerekli tepkiyi vermeye, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en şiddetli şekilde beyan ediyoruz” denildi.

Seçim yapıldı

Öte yandan, Pamukkale Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumunda merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine” üye olunmasıyla birlikte Belediye Başkanı Avni Örki ile birlikte görev yapacak meclis üyelerinin seçimi yapıldı. Birlik tüzüğünün de kabul edildiği oturumda yapılan seçimler sonucunda asil üyeliğe Hakkı Toker, Ayhan Soyfidan ve Ramazan Eskin, yedek üyeliğe ise Mehmet Dönmez ve Kemal Yurtbekleyen seçildi.