Pamukkale Belediyesi 165 camiyi temizliyor

Temizlik ekipleri 160 cami yoğun mesai harcayarak ilçe genelinde bulunan tüm camileri temizleyerek bayrama hazırlıyor.

Denizli'nin nüfus yoğunluğu en çok olan ilçesi Pamukkale'de yaşayan yaklaşık 350 bin kişinin kullanımına hazır 165 cami yer alıyor. Pamukkale Belediyesi, camilerin temizlenmesi ile ilgili çalışmasına devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sadece camilerin temizlenmesi için özel ekip kurarak yoğun bir şekilde ibadethaneleri temizliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala özel temizlik ekibi, ilçe sınırları içinde bulunan 165 camiyi baştan aşağı temizlemeye devam ediyor. Ekipler camilerdeki, başta halıları yıkayıp, tüm bölümlerinin temizliğini yapıp hijyenik bir ibadet ortamı oluşturuyor. Caminin büyüklüğüne göre temizlik birkaç saat ya da tüm gün devam edebiliyor. Cami Temizlik Ekipleri, sadece Ramazan ayında değil tüm yıl boyunca camileri sırayla temizlemeye devam ediyor. Böylece Pamukkale ilçesindeki camiler her zaman tertemiz oluyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, camilerin Allah'ın evi olduğuna vurgu yaparak, “Camiler biz kulların namaz ibadetini yerine getirdiği mabetlerdir. Biz Pamukkale Belediyesi olarak bu mabetlerin her zaman temiz olması adına çalışmalar yapıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ilçe genelindeki 165 camiyi sırayla temizliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız hem bayramda hem de diğer zamanlarda camilerimizin tertemiz olması” diye konuştu.