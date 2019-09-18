Pamukkale Belediyesi 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapacak

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılında 2 bin 500 öğrenciye sağlayacağı eğitim yardımı başvurularında son gün 20 Eylül 2019 Cuma günü olarak açıklandı.

Pamukkale Belediyesi, bu yıl da eğitim alanındaki desteklerini sürdürmeye devam ediyor. İlçe genelinde yaşayan ailelerin en çok talep ettiği eğitim yardımını bu yıl da sürdüren Pamukkale Belediyesi, ortaokul ve lisede eğitim gören toplam 2 bin 500 öğrenciye destek sağlayacak.

“Daha sağlam bir gelecek için çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi çok önemli” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ortaokul ve lisede eğitimini sürdüren evlatlarımıza 8 ay boyunca eğitim yardımı yapacağız. Ortaokul öğrencilerimize aylık 75 TL, lise öğrencilerimize aylık 100 TL destek sağlayacağız. Başvurular tamamlandıktan sonra, sonuçları ivedilikle açıklayacağız. Başvuru süresince de çok itinalı bir çalışma yürüteceğiz. Ailelerimizin ekonomik durumlarına, şehit ve gazi yakını olma durumlarına, engelli olup olmadığına, öğrencilerimizin başarı durumlarına kadar çok detaylı bir inceleme süreci olacak. Vatandaşlarımızın bu konuda içleri rahat olmalı. Pamukkale Belediyesi olarak, eğitim yardımı dışında yıl içerisinde farklı ve güzel projelerle eğitim alanındaki desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Eğitim her zaman önceliklerimiz arasında olmaya devam edecek” dedi.