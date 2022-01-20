Pamukkale Belediyesi Aktepe'nin üstyapısında sona yaklaştı

Aktepe mahallesinde devam eden üstyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Altyapısı tamamlanan mahallelerimizde başlattığımız üstyapı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Mahallelerimizi hak ettiği güzelliğe kavuşturuyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi ilçenin tüm mahallelerine öncelikli olan hizmetleri götürmeye devam ediyor. Pamukkale'de üstyapı atağı kapsamındaki Aktepe mahallesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı Fatih ve Deliktaş mahallelerinde üstyapı çalışmalarını Pamukkale Belediyesi hızla bitirmişti. Bu mahallelerin ardından altyapı çalışmaları biten Aktepe mahallesinde de çalışmalar bitme noktasına geldi. Nüfus yoğunluğu fazla olan Aktepe mahallesinde yapılması planlanan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. Toplam 90 sokakta gerçekleştirilecek çalışmalar 85 sokakta tamamlandı.

Aktepe gerçekten güzelleşti

Pamukkale Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirten Aktepe Mahalle Muhtarı Muammer Karataş “Mahallemizde daha önce altyapı ve üstyapı sorunlarımız vardı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan altyapı çalışmalarını tamamladı. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur su hattı borularını yeniledi. Sonra da Pamukkale Belediyemiz üstyapı çalışmalarına başladı. Sokak sokak, cadde cadde parklarımızda dâhil bütün yerlerimiz yapılarak, bitme noktasına getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki mahallemize çok güzel hizmetler yaptılar. Kendilerine tüm hizmet ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Tüm sokaklar pırıl pırıl”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Aktepe Mahallesinde tüm üstyapı çalışmaların tamamlanmasına çok az kaldığını belirterek, “Aktepe mahallesine birçok hizmetimiz oldu. Denizli Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. Kısa sürede bitirme hedefimiz vardı, bugün itibariyle çalışmaların %90'ı tamamlandı. Kalan sokaklarda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için üstyapı çalışmalarımızı mümkün olduğu kadar hızlı şekilde bitirip, tüm sokaklarımızı pırıl pırıl hale getiriyoruz. Üstyapı çalışmalarımız tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.