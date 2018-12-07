Pamukkale Belediyesi AKUT'a 5 yıllık yer tahsisi yaptı

Denizli Pamukkale Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısından, gönüllülük esasına göre çalışan, meydana gelen afet gibi olağanüstü durumlarda canlarını hiçe sayan Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) destek kararı çıktı.

Eğitimden, sağlığa, güvenlikten, sosyal belediyeciliğe öncülük etmeye devam eden Pamukkale Belediyesi, 2018 yılının son meclisinden büyük destek kararı çıktı. Pamukkale Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda, Kınıklı Mahallesi, 6007 Sokak, No:5 adresinde bulunan atıl durumda olan park alanı ve içindeki yapı bedelsiz olarak 5 yıllığına AKUT'a tahsisi kararı çıktı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, AKUT derneğinin yer tahsisi konusundaki talepleri sonrasında uzun araştırma, inceleme sonrasında en uygun yer olarak Kınıklı 6007 Sokak, No:5 adresinde bulunan parkın olduğunu söyledi.

“Derneğimize 5 yıllığına yer tahsisini gerçekleştirdik”

“Bu bana göre bunun bugüne kadar almış olduğumuz en önemli kararlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum” diyen Başkan Gürlesin, “AKUT Derneğimize verdiğimize 5 yıllığına tahsis ettiğimiz bu park ve içindeki yapı, alanın çok küçük olmasından dolayı bir işletme kurulması mümkün değildi. Atıl durumda bekliyordu. İlçemizin en merkezi mahallelerinden olan Kınıklı Mahallemizde olan bu atıl alanı en iyi bu şekilde değerlendirebileceğimize karar verdik. Hem AKUT gibi kamu yararına çalışan bir derneğin, Kınıklı Mahallesi gibi merkezi bir bölgede olması hem toplumumuzda farkındalık oluşturmak adına hem de olası bir afet durumunda her noktaya en hızlı ve rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilmesi açısından önemliydi. Burada derneğimize 5 yıllığına yer tahsisini gerçekleştirdik. Ama desteğimiz bununla da kalmayacak. Oradaki binanın onarılmasından, peyzaj çalışmasına, seminer, eğitim çalışması verilmesinde okullarımızın derneğimize getirilmesi noktasında araç desteğine kadar desteklerimiz olacak. AKUT'un olağanüstü masrafa girmesini istemiyoruz” dedi.

“Meclisimize bu konuyla ilgili bilgimizi de verdik”

AKUT ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde ortak hizmet projesi gerçekleştirmek, olası afetlere karşı eğitim çalışması amacıyla “Toplum Bilinçlendirme Seminer ve Eğitim Merkezi”de kuracaklarını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Okullarımıza, gençlerimize ve bu konuya duyarlı vatandaşlarımıza olası afetlere karşı eğitim çalışması konusunda ilgili derneğimiz ile karşılıklı protokol yapılması noktasında ön hazırlıkları tamamladık. Meclisimize bu konuyla ilgili bilgimizi de verdik. Aralık Ayı Meclisimizden de, protokol yapılması ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanı olarak tarafımıza imza yetkisi verildi. Oy birliği ile alınan bu kararın hayırlara işlere vesile olacağına inanıyorum. Pamukkale Belediyesi olarak, önceliğimiz her zaman vatandaşımıza hizmet etmek. Bu noktada da AKUT ile birlikte yepyeni projelerimizi en kısa sürede gerçekleştirebilmek için ‘Toplum Bilinçlendirme Seminer ve Eğitim Merkezi'mizi en geç 10 Mart 2019 tarihine kadar açışını gerçekleştirmek. Amacımız halkımıza en kısa sürede olası afet durumlarına göre eğitim çalışmasını vermeye başlamak istiyoruz. Meclisimizden çıkan bu kararın tekrardan hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.