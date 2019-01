Pamukkale Belediyesi, AKUT'la protokol imzaladı

Pamukkale Belediyesi meclis kararı ile aldığı AKUT ile protokol imzalama kararını imza altına aldı.

Pamukkale Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı'ndan, gönüllülük esasına göre çalışan, meydana gelen afet gibi olağanüstü durumlarda canlarını hiçe sayan Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) destek kararı alınmıştı. Bu karar çerçevesinde Pamukkale Belediyesi ile AKUT arasında protokol imzalandı. Kurucu bir ilçe belediyesinin belediye başkanı olarak, 5 yılı bile doldurmayan bir belediye başkanı olarak ilçede birçok vizyon projeye imza atan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yine sadece ilçeye değil bölgeye hizmet edecek önemli bir protokole imza attı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, Pamukkale Belediyesi AKUT Eğitim Parkı ve Toplum Bilinçlendirme Seminer Merkezi olarak kullanılmak üzere Kınıklı Mahallesi, 6007 Sokak, No:5 adresinde bulunan atıl durumda olan park alanı ve içindeki yapının tahsisi ile ilgili protokol imzalandı. 2018 yılının son belediye meclisinde alınan kararla, bu alan Pamukkale Belediyesi ve Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) işbirliğinde, ortak hizmet projesinin protokolüne imza attılar.

Pamukkale Belediye Başkanlığı makamında Başkan Gürlesin'i ziyaret eden AKUT Denizli ekibi üyeleri yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra protokol imza altına alındı. AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, acil afet durumlarında lojistik ve eğitimin şart olduğunu belirterek, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e böyle önemli bir yer için teşekkür etti. Şalcı, “Pamukkale Belediyesi ve Hüseyin Gürlesin beye teşekkür ediyoruz. Uzun süredir önemli bir eksiğimizdi. Bu protokolle Hüseyin beyin vizyonu sayesinde önemli bir eksiğimiz kapattık. Şu an artık bizimde bir yerleşkemiz var. Bu yerleşke bizim için çok önemli. Çünkü arama kurtarma acil durumlarda afetleri yönetebilmek için lojistik ve eğitim şart. Bu yüzden de bu açığımızı kapattık. Bundan sonra bu alanda Denizli ve çevresine çok daha iyi ve kaliteli hizmet vereceğiz. Umuyoruz ki bize ihtiyaç olmayacak. Ama ihtiyaç olduğu zamanda ekibimizin her an hazır olması lazım. Bu protokolle de bu yere sahip olduk. Ve bundan sonra da çok daha hazır bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da, mutlaka parkımızı ziyaret etmeleri” dedi.