Pamukkale Belediyesi Alzheimer Merkezinde ön başvurular başladı

Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nde sona gelindi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Söz vermiştik, yaptık. Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'miz her şeyiyle tamamlandı. Merkezimize ön başvurularımız başladı. Denizli'mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin seçim öncesi vaatlerinden biri olan Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi tamamlandı. Mayıs ayında açılışı yapılması planlanan merkez, farklı ve özel mimarisi ile konuklarını ağırlamaya hazır. 2021 yılının Dünya Alzheimer Günü olan 21 Eylül tarihinde temeli atılan Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, hem ilçede hem de Denizli'de yaşayan Alzheimer tanısı konan kişilere hizmet verecek. Pamukkale Belediyesi öncülüğünde, Yüksel-Turan Abalıoğlu hayırseverlerin değerli katkıları ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hizmete başlayacak olan Alzheimer Gündüz Bakımevi'nde, Alzheimer hastalığı ile mücadele eden vatandaşların günlük yaşam kalitesinin yükseltilmesine dair aktiviteler gerçekleşirken, hasta yakınlarının bilingilendirilmesi için faaliyetler gerçekleştirilecek. Alzheimer, özellikle ileri yaşla beraber ortaya çıkan, başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara neden olan günlük işlevlerde bozulmayla kendini gösteren ilerleyici bir beyin hastalığı. Çalışmaları tamamlanan merkezin açılışının Mayıs ayı içinde yapılması planlanıyor.

Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nde ön kayıtlar başladı. Hafta içi hizmet verecek olan Alzheimer Gündüz Bakımevi'nde, sürekli olarak Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Fizyoterapist ve hemşire bulunacak. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü hafta içi Pediatri, psikiyatri ve diyetisyen görevlendirecek. Yemek hizmeti de yapılacak olan merkeze ulaşım için servis hizmeti de sunulacak. Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ne ön kayıt yaptırmak için, www.pamukkale.bel.tr adresinde bulunan linke tıklayarak, gerekli başvuru formu doldurularak gerçekleştiriliyor.

“Özel projemiz tamamlandı”

“İlk günden bu yana büyüklerimiz için bir cennet köşesi hayal ediyorduk” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu hayalimizi gerçekleştirmenin ve seçim vaatlerimizden birini daha yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Büyüklerimiz bizim için çok değerli, Alzheimer Gündüz Bakımevi projemizle, hastalarımızı yaşama tutundurmak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifle geçirmelerini sağlamak, zihinsel rehabilitasyon çalışmalarıyla hastalığın evre atlamasını geciktirmeyi hedefledik. Merkezimizde ayrıca, sadece Alzheimer hastalarımıza değil, hasta yakınlarımızı da desteklemek, bilgilendirmek, sosyal yaşama dâhil etmek de hedeflerimiz arasında. Bu düşüncelerle çıktığımız bu yolda, merkezimi mimarisi ile de dikkat çekiyor. Merkez içinde ki çınar ağacı bu merkezimin sembolü olsun istedik ve inşaatımız yaparken zarar vermeden koruduk. Konuklarımızın dinlenmek amacıyla etkinlik sonrası salona çıktıklarında karşılarına çınar ağacı çıkacak. Vizyon projelerimizden olan, Alzheimer Gündüzlü Bakım Evi şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.