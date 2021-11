Pamukkale Belediyesi Antalya Şehircilik Fuarında

Antalya CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda Pamukkale Belediyesi de yer aldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, turizm ilçesi olan Pamukkale'nin tanıtımı için bu tür fuarların büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmin gözbebeği olan Pamukkale'nin tanıtımı için Pamukkale Belediyesi önemli bir fuara adını yazdırdı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Antalya CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'na Pamukkale Belediyesi standı da renk kattı. Pamukkale'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan travertenleri, yüzyıllardır sağlık veren şifalı termal sularıyla Karahayıt, tarihi kentleri ve şehrin yeni buluşma noktası Seyir Tepesi Şehir Ormanı başta olmak üzere ilçenin tüm güzellikleri fuarda tanıtıldı. Pamukkale Belediyesi standında ziyaretçilere ilçede üretilen, kekik, lavanta, nar, nar suyu ve ayva ikram edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Antalya CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nun açılış törenine katıldı. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin de yer aldığı fuarda Pamukkale Belediyesi standı en çok ilgi gören noktalardan biri olurken, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, il ve ilçe belediye başkanları ve fuara katılan firmaların temsilcilerini ağırladı.

Pamukkale'yi her platformda tanıtıyoruz

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, turizm merkezi olan Pamukkale'yi her fırsatta tanıttıklarını ifade ederek, “Bu yıl 9. Kez düzenlenen CityExpo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda yer almak çok önemliydi. Pamukkale'mizin, Denizli'mizin güzelliklerini bu fuara gelen bütün katılımcılarla paylaşmak istedik. Sadece fuar değil işbirliği görüşmelerimiz de oluyor. Buradaki hedefimiz, Antalya ile var olan yol arkadaşlığımızı güçlendirmek. Turizme, tarıma ve sanayiye dair ne varsa her konuda bu fuarda kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah bu işin sonucunda yerel yönetimlerin yapmış olduğu hizmetlerin kalitesinde çok ciddi artışlar olacaktır. Burada farklı farklı firmalar da var. Belediyelere ve vatandaşlara hizmet sunan ve bizim o hizmetlerimizi sunarken yararlandığımız çeşitli ürünleri pazarlayan ve üreten firmalar da var. Bu vesileyle biz en kaliteli ürünü en uygun fiyatlarla bulabildiğimiz bir noktadayız. Dolayısıyla ilçemiz için, şehrimiz için, hatta bölgemiz için çok güzel ve faydalı görüşmeler yapacağız. Pamukkale'mizi her platformda tanıtmaya devam edeceğiz” dedi. Antalya CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 13 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek.