Pamukkale Belediyesi arama kurtarma ekibi eğitimlerine devam ediyor

Pamukkale Belediyesinin olası afetlerde gönüllülük esasıyla oluşturduğu Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, eğitimlerin 8'inci aşamasını tamamladı. AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından verilen eğitimlerle personellerin donanımlı hale geldiğini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ekibimiz doğal afetlere karşı hazır hale geliyorlar” dedi.

Son zamanlarda ülke genelinde sık sık yaşanan doğal afetlere karşı tedbirlerini arttıran Pamukkale Belediyesi, 2020 yılında gönüllü 25 kişiden oluşan Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Ekibini kurdu. Olası bir afette yapılması gereken konular AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından ekibe aktarılıyor. Pamukkale Belediyesi Meclis salonunda verilen eğitimlerde bugüne kadar Afet Bilinci, Temel Kampçılık ve Kurtarma Teknikleri, Uygulamalı Acil Kurtarma ve taşıma teknikleri gibi birçok konular anlatıldı. Eğitimin 8'inci aşaması olan harita okuma ve yön bulma konusu da tamamlanırken, diğer konulardaki eğitimler her hafta devam edecek. Teorik çalışmalardan sonra uygulamalı eğitimler de yapılarak ekip her konuda donanımlı hale getirilmiş olacak.

“Ekiplerimizi her konuda eğitimlerini almalarını sağlıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi olarak her türlü afet durumuna karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, “AKUT'la ortaklaşa düzenlediğimiz eğitimlerle deprem ve diğer afetlere karşı ekiplerimizi her konuda eğitimlerini almalarını sağlıyoruz. Doğal afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu eğitimler hayati konuda olduğu için çok uzun sürüyor. Ekibimiz şuanda 8. bölümü tamamladı. Bu eğitimler tamamlandığında Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma ekibimiz, başta deprem olmak üzere her türlü afet olaylarına karşı hazır olacak. Rabbim vermesin ama afet olursa sadece Denizli için değil, Türkiye'nin her yerinde ekiplerimiz anında görevi başında olacak” dedi.