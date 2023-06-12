Pamukkale Belediyesi Ayak Tenisi Şenliği başlıyor

Türkiye'deki en yeni spor branşlarından olan ayak tenisine en büyük katkı veren kurumların başında Pamukkale Belediyesi geliyor. İlk Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Pamukkale Belediyesi Ayak Tenisi Şenliği Denizli İl Birinciliği turnuvasına desteğini bu yıl da sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi, Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Ayak Tenisi Federasyonu Denizli İl Temsilciliği işbirliği ile 14-15 Haziran 2023 tarihleri arasında Kınıklı Çim Saha'da düzenlenecek olan Ayak Tenisi Şenliği Denizli İl Birinciliği 'ne 14 yaş üstü tüm sporseverler 3 kişilik takım kurarak ücretsiz olarak katılabilecek. 2 gün sürecek olan müsabakalar sonunda birinci olan takım Denizli'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

Spora desteğimiz sürüyor

Spora ve sporculara her zaman destek olduklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Gençlerimizin sporla ilgilenmesini önemsiyoruz. Eğitim alanına önemsediğimiz kadar, spor alanında da projelerimizle, ücretsiz etkinliklerimizle, okullarımıza, ilçemize yaptığımız halı sahalar ile desteklerimizi sürdürüyoruz. Sporu eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Spora ve sporcularımıza desteğimiz dün olduğu gibi bugünde, yarında sürecek. Bu düşüncelerle, Ayak Tenisi Şenliği Denizli İl Birinciliği turnuvasına takımını kuran tüm gençlerimizi bekliyoruz. Şampiyon olan takımımız Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek” dedi.