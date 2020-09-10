Pamukkale Belediyesi, Çabuk ailesinin yaralarını sardı

Pamukkale Belediyesi, yangında evlerini kaybeden Karakurt Mahallesi sakinlerinden Hamza Çabuk'un yaralarını sardı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin talimatıyla harekete geçen ekipler, yanan evi restore ederek eski görünümüne kavuşturdu.

Pamukkale Belediyesi, Ağustos ayında Karakurt Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında evi ve arabası yanan Hamza Çabuk'un yaralarını sardı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yangında evi ve arabası tamamen yanan Hamza Çabuk'u, olay sonrası ziyarete gitmiş ve ziyarette Çabuk'a evini eski haline kavuşturma sözü vermişti. Belediye Başkanı Avni Örki, sözünü tutarak, Çabuk'un evini eski görünümüne kavuşturulmasını sağladı.

“Hep yanımızda oldu”

Yangının kendilerine maddi ve manevi büyük bir zarar verdiğini söyleyen Çabuk, “Bu kötü zamanımızda Pamukkale Belediyesi hep yanımızda oldu. Yangından hemen sonra Başkanımızın talimatıyla, belediye ekipleri tüm molozları kaldırdı. Daha sonra evin içini temizlediler. Yangında evin dış cephesi zarar görmüştü. Pamukkale Belediyesi'nden gelen ekipler, evin dış cephesine sıva yapıp, tüm evi boyadılar. Bu zor günlerimizde Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki daima yanımızda oldu. Yangın sonrası acımızı paylaştı. Evimizi yenileme sözü vermişti. Sözünü tuttu. Başkanımıza bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Zehra Çabuk da, “Zor günler geçirdik. Bu süreçte Pamukkale Belediyesi hep yanımızda olarak maddi ve manevi konularda bize destek oldu. Bize verdikleri destekten dolayı Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı