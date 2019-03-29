Belediyenin kurumsallaşması adına önemli bir uygulama olan Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi hizmete başladı.

Denizli'nin büyükşehir olmasıyla 2014 yılında kurulan Pamukkale Belediyesi'nin kurucu başkanı Hüseyin Gürlesin, ilk günden son güne kadar Pamukkale için çalıştı. Bunun en güzel örneği ise 2014-2019 döneminin son mesai gününde Pamukkaleli vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi hizmete açılması oldu. Pamukkale Belediyesi'nin Deliktaş Mahallesi'ndeki ek hizmet binasında hazırlanan Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi'ne belediyenin 444 9 220 ve 0 258 296 96 96 nolu iletişim numaralarına gelen çağrılar tek noktada toplanacak. Daha önce MOBESE kameralarıyla tüm ilçeyi donatan Pamukkale Belediyesi, whatsapp hattı, mobil uygulama ve mahallelerde kullanılan anons sistemi gibi çalışmaların yanında Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi de hizmete girdi.

Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyerek, “Biz 2014 yılında yapılan seçimlerden sonra aldığımız emaneti son güne kadar çalışarak yeni gelecek olan başkana devredeceğiz. 2014-2019 döneminin son iş gününde bile Pamukkale için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bugün Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi'ni hizmete açıyoruz. Bu güne kadar yapılan tüm hizmetlerde başkan yardımcılarım, meclis üyelerimiz, birim müdürlerimiz ve personellerimizin emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.