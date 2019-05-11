Pamukkale Belediyesi çalışanları iftarda bir araya geldi

İftar yemeğine Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve tüm belediye çalışanları ve ailelerinin katıldı.

Denizli'nin en büyük ilçesi olan Pamukkale'nin belediyesinde görev yapan tüm çalışanlar Başkan Avni Örki'nin misafiri olarak “Pamukkale Belediyesi Aile Buluşması” adıyla düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki ana hizmet binası bahçesinde düzenlenen iftar öncesi Başkan Örki, çalışanlarla tek tek selamlaştı. Başkan Örki ve ailesinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları ve ailelerinin oluşturduğu tablo görülmeye değerdi. İftara Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

“5 yıl boyunca sizlerle ortak aklı ortaya koyacağız”

İftarda konuşma yapan Başkan Örki, belediye olarak çalışanlarla bütün sorunların üstesinden gelebilecek ve her türlü sorunu çözebilecek kadrolara sahip olduklarını kaydetti. Amaçlarının Pamukkale'de yaşayan herkesin yüzünü güldürmek olduğunu ifade eden Başkan Örki, “Milletimiz tarafından bizlere yüklenmiş olan sorumluluklara uygun bir şekilde davranacağız. Birlik ve beraberliğimizi artırmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Herkes ama herkes üzerine düşen sorumluluğu bihakkın yerine getirecek. Bundan eminiz. Peki öncelikle mutluluk nereden başlayacak? Ailemizden. Bizim için de Pamukkale Belediyesi personelimiz mutlu oldukça o huzurunu, o mutluluğunu elbette ki dışarıdaki vatandaşlarımıza da yansıtacak. O mutluluk ve huzur dalga dalga ilçemizin her bir köşesine yayılacak. Biz bunun peşinde koşturacağız, bu konuda sizlere güveniyorum. İnşallah bundan sonrasında, önümüzdeki 5 yıl boyunca sizlerle ortak aklı ortaya koyacağız. Birlikte düşünüp, birlikte karar vereceğiz ve verilmiş olan kararları da birlikte uygulayacağız. El birliğiyle Denizlimizin Pamukkale ilçesini tüm Türkiye'ye örnek bir ilçe haline getireceğiz. Büyüklüğüne, şanına, şerefine, şöhretine yakışır bir hale getireceğiz'' dedi.

Yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Konuşma sonunda Başkan Örki, Denizli Kurumlar Arası Masa Tenisi İl Birinciliği'nde ikinci olarak dereceye giren sporculara hediye çeki ile ödüllendirdi. Başkan Örki etkinlik sonunda Bölgesel Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla 3. Lig'e yükselme hakkını elde eden Pamukkale Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yetkilisi Feyyaz Ceşen'i de sahneye davet ederek kutladı. İftar yemeğinde Pamukkale Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği ney kursunda yer alan öğrencilerin gösterisi de alkış aldı.