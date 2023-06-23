Pamukkale Belediyesi Cankurtaran'da yaraları sarıyor

Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz hafta içinde meydana gelen selden en çok etkilenen mahallelerden birisi olan Cankurtaran Mahallesi'nde yaraları sarıyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Pamukkale ilçesinde etkili olan ve DSİ'nin 100 yılda bir yaşanan sel afeti olarak adlandırdığı sellerde etkilenen vatandaşlara Pamukkale Belediyesi'nin desteği devam ediyor. Sel afetinin yaşandığı ilk andan itibaren afetzedelerin yanında olan Pamukkale Belediyesi, selden etkilenen mahallelere desteğini sürdürüyor. Denizli'de sel afetinden en çok etkilenen Akköy, Karahayıt, Haytabey, Uzunpınar, Goncalı ve Cankurtaran mahalleleri olmuştu. Pamukkale Belediyesi, Cankurtaran Mahallesinde 5,5 ton yem ve 150 paket saman dağıtımız gerçekleştirdi.

“Pamukkale Belediyesi kendi üretimi yem ve samanla destek sağladı”

Mahallelerde hızla yaraları saran Pamukkale Belediyesi, Cankurtaran Mahallesi'ne de önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Sel nedeniyle zarar gören ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yem ve saman desteği sağlandı. Cankurtaran Mahallesi'nde ki yem ve saman desteği Pamukkale Belediyesi tarafından üretimi gerçekleştirilen buğday ve arpadan yapıldı. Ayrıca, selden dolayı bozulan yollarda asfaltlama çalışması yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak ilk günden itibaren selden etkilenen afetzedelerimizin yanında olduk. Selden etkilenen mahallelerimizde özellikle hayvancılık yapan vatandaşlarımızın kayıpları oldu. Önümüzdeki günlerde ilçemizde ki hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize tohum ve yem desteğimizi de gerçekleştireceğiz. Her zor durumda, zor günlerde yaraları sarmak bizim görevimizdir. İlk gün olduğu gibi bugünde yarında vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Selden zarar gören tüm vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.