Pamukkale Belediyesi, Denizli tarihine sahip çıkıyor

Pamukkale Belediyesi, Denizli'nin kent belleğine sahip çıkıyor. Prof. Dr. Yasemin Beyazıt editörlüğünde 30 araştırma makalesinden oluşan “Denizli Çalışmaları Birikim ve Yol Haritası” kitabı Pamukkale Belediyesi'nin desteğiyle okuyucusuyla buluştu.

Pamukkale Üniversitesi'nde, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt birlikte kitabın tanıtımını yaptı. Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Yasemin Beyazıt editörlüğünde, Denizli tarihi adına yapılan tüm çalışmaların tek tek incelenerek, eksik noktaların tespitiyle birlikte, Denizli tarihinde geleceğe dair daha da neler yapabiliriz sorusuna cevap niteliğinde başlayan “Denizli Çalışmaları Birikim ve Yol Haritası”nın kitaba dönüşme serüveni sona erdi.

32 Yazardan 30 Makale

Pamukkale Belediyesi'nin destekleriyle okuyucusuyla buluşan “Denizli Çalışmaları Birikim ve Yol Haritası” kitabının tanıtımında konuşan Prof. Dr. Yasemin Beyazıt, yaklaşık 2 yıl süren uzun çalışmalar sonunda 32 yazar 30 makalenin yer aldığı kitabın Denizli'nin şehir belleğine çok önemli bir katkı sunacağına inandığını belirtti. Kitabın başlangıç serüveninden bahseden Beyazıt, “Denizli ile ilgili ne yapılabilir diye önümüze baktığımız zaman önce bu konuda bilgi birikimimizin tespiti, bunun incelenmesi ve boşlukların ortaya çıkarılması gerektiğini düşündük. Bugüne kadar Denizli tarihi açısından neler yapıldı, bunlar bize ne gibi bilgiler sağladı ama geleceğe dair daha neler yapmalıyız, Denizli çalışmalarını daha nasıl güçlendirebiliriz fikirle ortaya çıktı. 32 yazarın 30 makalesi, bir editörün öncülüğünde yapılıyor. Çoğu zaman 7 ya da 10 makale ile kitap çıkar ama bu kitapta 30 makale olması eserin değerini ortaya koyuyor. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarımıza destek olacağını söylediğinde çok mutlu oldum. Gerçekten ciddi bir emek vardı. Ben Belediye Başkanımız Avni Örki'ye ve belediye ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Toplumsal bellek gerçekten çok önemlidir”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli'nin tarihini ele alan bir kitaba destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Denizli tarihi için benim bir hayalim vardı. Hedefim bir kitaptı. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan bu kentimizde Selçuklular, Osmanlılar vardı. Cumhuriyetimizin ilk dönemleri de vardı. Biz istedik ki bu şehirdeki bu tarihi birikim bir kitapta buluşsun. Denizli tarihini merak edenler, Denizli'nin bütün tarihini öğrensin. Toplumsal bellek gerçekten çok önemlidir. Bu kitapla şehrin belleğini bütünsel bir yaklaşımla bir araya getirmiş olduk. Böylelikle de hem bilimsel hayata bir katkımız olduğuna inanıyorum hem de şehrimizin, coğrafyamızın vatandaşlarımız tarafından bilinçli bir şekilde sahiplenilmesi konusunda çok ciddi bir adım atıldığına inanıyorum. Bu çalışmaların, Üniversitemizdeki akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından bilimsel bir dile dökülmüş olması bizim için gerçekten mutluluk vericidir. Pamukkale Üniversitemizin önderliğinde, Pamukkale Belediyesi olarak bu çalışmada yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Sayın Rektörümüze öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yasemin Beyazıt hocamıza ve katkı veren hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice nice böylesi güzel eserlerde sizlerin destekleriyle buluşmayı temenni ediyorum” diye konuştu.

“vazgeçemediğimiz Pamukkale”

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ise, bu kitapla birlikte Pamukkale'nin de hakkının verilmiş olduğunu belirterek, “Pamukkale Üniversitesi olarak, şehrimiz adına geçtiğimiz yıl içerisinde de birçok çalışmalara imza attık. Bu konuda da en başarılı çalışmalardan biri de Yasemin hocamızın editörlüğünde yapılan bu çalışma. Pamukkale Belediyesinin de katkısıyla ortaya çıkmış olan bu kitap en güzel örneklerden bir tanesidir. Tabi vazgeçemediğimiz Pamukkale. Denizli denince akla 2 tane Pamukkale akla geliyor. Bunlardan biri Pamukkale Belediyesi bir diğeri Pamukkale Üniversitesi. Böylece Pamukkale'nin de hakkı verilmiş oluyor. Pamukkale Belediyemizin hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan destek vermeleri bizi çok sevindirdi. Denizli'miz Üniversitemiz ve ülkemiz için kurumlar arası katkıların daha nicelerinin devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Son olarak PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederek, şilt takdiminde bulundu.