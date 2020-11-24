Pamukkale Belediyesi dezenfekte hizmetlerine devam ediyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Korona virüs ile ilgili olarak gereken hangi çalışma varsa yapıyoruz. Önemli olan halkımızın sağlığı” dedi.

Pamukkale Belediyesinin korona virüs ile birlikte yoğun mesai harcadığı konulardan biri dezenfekte işlemleri oldu. Hastalığın ortaya çıktığı günden bu yana vatandaşların ortak kullanım alanları olan okul, cami, park gibi yerlerin düzenli olarak dezenfektesi yapılıyor. Bunun yanında kamu binaları ile belediyenin hizmet binaları sık aralıklarla dezenfekte edilerek vatandaşlara sağlıklı ortamda hizmet verilmesi sağlanıyor. Ekipler gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarına devam ederken, ilçe genelindeki esnafların iş yerleri de düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Gelen şikayet ve talepleri değerlendiren ekipler, ilçede vaka görülen vatandaşların evlerinin bulunduğu apartmanların ortak kullanım alanı olan kapı girişleri, kapı zilleri, apartman girişleri, apartman içindeki korkulukları ve apartman boşluklarını baştan aşağı dezenfekte ediyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde 12 araç ve 30 kişilik ekip ilçe genelindeki dezenfekte işlemleri için mesai yapıyor.

“Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için kullanmaya devam ediyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, son zamanlarda artan korona virüs vakalarına karşı tedbirlerini daha da sıklaştırdıklarını belirterek, “Pamukkale Belediyesi olarak korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana hep teyakkuzda olduk. Ekiplerimiz ilçe genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları okullar, parklar, sağlık ocakları, PTT şubeleri, camiler, karakollar, yurtlar ile kamu binaları, esnaflarımızın iş yerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor. Son zamanlarda artan vakaların önüne geçmek için tedbirlerimizi daha da arttırarak, özel ekiplerimizle ilçede vaka görülen vatandaşların evlerinin bulunduğu apartmanların ortak kullanılan asansör, merdiven ve benzeri yerlerde de uygulama yapıyoruz. Biz tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için kullanmaya devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Değerli Pamukkaleli hemşehrilerimizden isteğimiz sağlıklı günlere ulaşana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığın yenilmesine katkı vermeleri. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi.