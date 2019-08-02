Pamukkale Belediyesi eğitimlere devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediyesi ile Türkiye Belediye Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği uzaktan eğitim programı hız kesmeden devam ediyor.

Her geçen gün vatandaşlara hizmeti daha yüksek çıtalara çıkarmak için çalışan Pamukkale Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin uzaktan verdiği eğitimlere devam ediyor. Eğitimlere Pamukkale Belediyesi personelleri katılıyor. 25 Temmuz 2019 ile 6 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerde 8 farklı konu hakkında detaylar veriliyor. Vatandaşlara daha kaliteli ve memnuniyet esaslı hizmet verilmesinin hedeflendiği eğitimlere katılan personellerle bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki,“Dünya çok hızlı dönüyor ve Dünya döndükçe de sürekli bir şeyler değişiyor ve yenileniyor. Bizim de yenilikleri, değişimleri ıskalamamamız gerekiyor. Onun için bu eğitimleri alıyoruz” dedi.

"Eğitim devam ediyor"

Eğitimin yaşam boyunca devam eden bir süreç olduğunu belirten Başkan Örki, “Okullarımızı bitirdik, üniversitelerimizi bitirdik, diplomalarımızı aldık. Ama eğitim bitti mi? Bitmedi, eğitim devam ediyor. Hele ki belediyecilik hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda bu eğitim sürekli devam edecek. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak bu konuyu gerçekten önemsiyoruz. Çünkü Dünya çok hızlı dönüyor ve Dünya döndükçe de sürekli bir şeyler değişiyor, yenileniyor. Bizim de bu yenilikleri, değişimleri ıskalamamamız gerekiyor. Eğitimler tamamlandığında halkımıza daha kaliteli hizmet sunmuş olmanın mutluluğunu da yaşayacağız.” dedi.

"Halkımızın vereceği puanları merakla bekliyoruz"

Verilen eğitimlerin değerlendirmesini milletin yapacağını ifade eden Başkan Avni Örki, “Eğitimin sonunda bir sınav var. Nedir o sınav? Bu eğitimler vasıtasıyla belediyecilik hizmetimizi daha profesyonel bir şekilde halka sunma. Peki sınavı kim yapıyor? Sınavı da halkımız yapıyor. Biz orada anlayacağız, bu eğitimler milletimizin yüzünü daha çok güldürüyor mu, güldürmüyor mu? İşte o zaman anlayacağız. Dolayısıyla halkımızın vereceği puanları merakla bekliyoruz. Gerçekten çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bir takım teknik eğitimlerimiz de var, bazen görüyoruz ki evraktaki bir hatadan ötürü millete götürecek olduğumuz bir hizmeti aksatmış oluyor. Onun için bu gibi eğitimler bizim hatalarımızı en aza indirecek, böylece de işlem hızımızı en üst noktalara taşıyacak” diye konuştu.