Pamukkale Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçti

Denizli Pamukkale Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçti. Belediye Başkanı Avni Örki, yeni uygulamanın hem zamandan hem de kağıttan tasarruf sağlayacağını bildirdi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gelişen çağın teknolojik alt yapısına uygun olarak hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Pamukkale Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve hem kurum içi hem de kurumlar arası evrak dolaşımını daha etkin ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına ‘Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçiş yaptıklarını belirtti. Aylar öncesinden belediye personeline EBYS eğitimi vererek, yeni sisteme geçişte yaşanabilecek her türlü sıkıntının önüne geçtiklerini ifade eden Belediye Başkanı Örki, “EBYS sistemi, tüm belediyelerin tek bir veri tabanında, ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlayan bir sistem. EBYS'ye geçişimiz ile birlikte en önemli tasarrufu kağıttan sağlamış olacağız. Doğa dostu bir belediye olarak, hem kurum içi hem de kurumlar arası evrakların oluşturulmasında kullanılan kağıt miktarını, kırtasiye malzemesi kullanımını, EBYS modülü ile en aza indirmiş oluyoruz. Ayrıca, en önemli tasarrufta evrakların kurum için ve kurum dışı ulaştırılmasında harcanan araç yakıt harcamasını azaltmış oluyoruz. Zamandan önemli bir tasarruf sağlamış olacak. Vatandaş odaklı EBYS modülü ile, vatandaşlarımız belediyemize verdiği dilekçelerin akıbetini telefonlarından takip edebilecek. Yeni sistemle yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi sağlanacak. Bu sistemle hem tasarruf hem de kolaylık sağlıyoruz” diye konuştu.