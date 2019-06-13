Pamukkale Belediyesi EURODESK'de 80 noktadan biri

Denizli Pamukkale Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kent Konseyi Gençlik Meclisi, EURODESK'de 80 noktadan biri oldu. Avrupa'da 35 ülkeyi kapsayan ve gençlerin Avrupa fırsatlarını değerlendirme imkanına sahip olduğu EURODESK temas noktası oldu.

Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ülke genelinde akredite edilen Türkiye'deki 80, Denizli'de de Büyükşehir Belediyesi'nden sonra ikinci belediye oldu. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, EURODESK temas noktası ile özellikle gençlere Avrupa kapılarını açarak, “Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti”, “Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri”, “Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması”, “Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri”, “Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi”, “Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması” ve “Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması” gibi çalışmalarda destek sağlayacak.

"İkinci EURODESK temas noktası olarak Pamukkale Belediyesi”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin EURODESK temas noktası olmasının önemli olduğunu belirterek, “Pamukkale Belediyesi'nin kurumsallaşma adına yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Denizli'de Büyükşehir Belediyesi'nden sonra ikinci EURODESK Temas Noktası olarak Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin belirlenmesi önemli. Bu sayede ilçemizdeki gençlerin Avrupa ile olan temaslarında aracılık yapmak ve onlara yol göstermek gibi bir görevimiz var. Gençlerimizin projeler üretip, hibeler alması konusunda girişimlerine destek sağlamak, Avrupa Fırsatları'nı onlara aktarmak ve ufuklarını açma konusunda desteklerimiz olacak. Türkiye'deki 80 temas noktasından biri olmak, turizm ilçesi olan Pamukkale için çok önemli. Bu gelişmenin ilçemize ve Denizli'ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.