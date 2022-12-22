Pamukkale Belediyesi futbol turnuvasında heyecan başladı

Pamukkale Belediyesi, Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda heyecan Başkan Avni Örki'nin vuruşu ile başladı. Yaklaşık 1 ay sürecek turnuvada takımlar şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek.

Pamukkale Belediyesi, halka hizmet sunan personellerin arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla Pamukkale Belediyesi Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası düzenledi. 17 takımın katılımı ile düzenlenen turnuvanın açılışı Fenspor – Vektörspor maçıyla yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki turnuvanın açılış maçı öncesi sporculara başarılar diledi. Müsabakanın para atışını da gerçekleştiren Başkan Örki'nin vuruşu ile turnuva heyecanı başladı. 4 grupta 17 takımın tek devreli lig usulü ile mücadele vereceği turnuvada gruplarında ilk 2 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale yükselecek. Eleme usulü ile oynanacak olan final grubu maçları sonunda şampiyon olacak takım belli olacak.

Turnuvanın ilk gününde D Grubu'na ait maçlarda Fenspor ile Vektörspor 3-3 berabere kalırken, Real Güvenlik, Destekspor'u 4-1 mağlup etti. A Grubu'nda ilk maçlarda 23 Aralık 2022 Cuma günü saat 18.00'de Yıldırımspor ile Mali FK, 19.00'da da Yıkım Ekibi ile Paktaş maçları oynanırken, B Grubu'na ait olan maçlar ise 26 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak. Saat 18.00'de İklimspor ile Güvenlik City, saat 19.00'da da Anti Virüs – Fen İş spor maçları oynanacak. 28 Aralık 2022 Çarşamba günü ise C Grubu'na ait olan Basıngücü – Zabıtagücü maçı 18.00'de, Kültürspor – Emlak ve İmargücü maçı da 19.00'da başlayacak ve bu müsabakalarla ilk hafta tamamlanmış olacak.