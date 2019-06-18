Pamukkale Belediyesi gençlere yabancı dil kursu açıyor

İngilizce ve Almanca dillerinde açılacak yaz dönemi yabancı dil kursu ile gençlere yabancı dil öğretilecek.

Tatil döneminin başlaması ile birlikte Pamukkale Belediyesi Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa olarak düzenlediği yaz dönemi yabancı dil kursu ile gençler ücretsiz yabancı dil öğrenebilecek. İngilizce ve Almanya dillerinde verilecek olan kurslara katılım İngilizce'de 80 kişi, Almanca'da da 50 kişi olacağı ifade edildi. 15-25 yaş arasındaki gençler Pamukkale Belediyesinin resmi internet adresinden online başvuru yaparak kayıt olacaklar. 19 - 27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan kayıtlar kontenjanın dolması halinde sonlandırılacağı duyuruldu . Elden başvuru kabulünün yapılmayacağı yaz dönemi yabancı dil kursu Pamukkale Belediyesi'nin Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binasında yapılacak. Yabancı dil kursunun ders programları ve sınıfların kaç kişilik olacağını da belirlenerek kurs sonunda yapılacak sınavda başarı olanlara sertifika verileceği belirtildi.

"Gençlerimizi geleceğe donanımlı hazırlayacağız"

Amacın gençleri geleceğe daha iyi şartlarda hazırlamak olduğunu vurgulayan diyen Başkan Örki, “Gençlerimizi geleceğe donanımlı hazırlamak amacını taşıyan ücretsiz kurslarımız 2 ay sürecek. Bu doğrultuda İngilizce ve Almanca dillerinde kurslar açtık. Bu kurslara 15-25 yaş aralığında gençlerimiz katılabilecek. Temmuz ayında başlayacak olan kurs Ağustos ayı sonunda tamamlanacak. Gençlerimizin kendilerini geliştirme imkanı bulacağı bu kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikalar verilecek. Tüm gençlerimizi bu kurslara katılmaya davet ediyorum” dedi.