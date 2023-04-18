Pamukkale Belediyesi ilkbahar dönemi kurs kayıtları başladı

‘Pamukkale'de Kurs Zamanı' sloganıyla başlatılan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören kursların 2023 yılı İlkbahar dönemi için başvurular başladı.

Pamukkale Belediyesinin hem öğretici hem de yetenek geliştirici birbirinden farklı ücretsiz kurslarında ilkbahar dönemi kurs başvuruları başladı. Pamukkale Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen ücretsiz kurslar kadınlara yönelik el sanatları, giyim teknolojileri gibi alanlarda devam ederken, kursların 2023 yılı İlkbahar döneminde 14 farklı alanda yeni kurslar açılacak. Her dönem yoğun ilgi gören Pamukkale Belediyesi'nin ücretsiz kursları, Pamukkale Belediyesi'nin Atatürk Caddesi üzerindeki ek binasında, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşecek. Kurslar ayrıca, Pamukkale Belediyesi'nin ilçeye yakın zamanda kazandırdığı kurs merkezleri olan Yunus Emre Mahalle Konağı ile Siteler Mahallesi'nde İncilipınar Caddesi üzerinde bulunan Pamukkale Kurs Merkezi'nde de mahalle sakinlerinin taleplerine göre kurslar devam edecek.

14 farklı alanda yeni kurslara başvurular başladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu dönem 14 farklı alanda kurs açılacağını belirtti. İngilizce A1-A2, temel fotoğrafçılık ve mobil fotoğrafçılık, etkili ve hızlı okuma teknikleri, bağlama (çocuk grubu), epoksi dekoratif ürün yapımı-ahşap süsleme, halk oyunları, akrilik boyama-resim kursu, işaret dili, diksiyon, ebru, satranç ve zekâ oyunları, çarpana dokuma, amigurumi örgü, takı tasarımı alanlarında açılacak olan kurslara başvurularının başladığını ifade eden Başkan Örki, “Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kurslarımıza ara vermeksizin devam ediyoruz. Mevcutta el sanatları gibi, giyim teknolojileri gibi kurslarımız devam ederken, ilkbahar dönemi için yeni kurs alanları açtık. Çocuklardan, gençlere; kadınlardan, engellilere kadar herkese hitap eden kurslarımızın yeni dönemi için başvurularımız başladı. Ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz. Kurslarımız hayırlı olsun” dedi. Kendini geliştirmek, el becerisi kazanmak ya da hobi olarak sevdiği alana yönelmek isteyen herkesin kendine ve zamanına uygun kurs seçebileceği farklı alanlardaki kurslara www.pamukkale.bel.tr adresinde bulunan link üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru linkleri ayrıca Pamukkale Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden duyurularak, vatandaşların kolayca başvuru yapması sağlanmaktadır” dedi.