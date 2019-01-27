Pamukkale Belediyesi kalitesini belgelendirdi

Denizli'nin büyükşehir olmasıyla birlikte 2014 yılında kurulan Pamukkale Belediyesi, daha 5. Yılına girmeden kalitesini belgeledi. 4 farklı konuda yapılan ve 1 yıl süren denetimler sonunda Pamukkale Belediyesi, büyükşehir belediyesinden sonra olan IQNET ve TS EN 9001:2015 kalite belgesi almaya hak kazanan ikinci, Türkiye genelinde ise 32. belediye oldu.

Pamuk Kafe'de yapılan belge törenine Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, TSE Ege Bölgesi Koordinatörü Kürşat Yılmaz, TSE İzmir Belgelendirme Müdürü Ahmet Namlı, TSE Denizli Belgelendirme Müdürü Yücel Akça, belediye birim müdürleri ile belediye personeli katıldı.

“Biz daha 5. yaşımıza gelmeden kalitemizi belgelendirmiş olduk”

Dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi biçimi olan “IQNET ve TS EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”ni hak kazanmanın Pamukkale Belediyesi gibi yeni kurulmuş, bir belediye için gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Gürlesin, “Öğrenciler dahil yaklaşık 400 bin nüfuslu bir ilçeye hizmet veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, hedefimiz Pamukkale ilçe Belediyesi'nin kalite yönetiminin iyi bir noktaya getirilmesi, vatandaş memnuniyetini sağlamaktı. Bizlerin çalışmalarını yaklaşık bir yıl boyunca 4 çalıştay inceledi, denetledi. Bu denetimler sonunda belgemizi aldık. Bizim için bu gurur tablosu. TSE'ye bugüne kadar 31 belediye bu belgeyi vermiş biz 32. belediyeyiz. Düşünün Türkiye'de bin 200'ün üzerinde belediye var. 30 yıllık, 50 yıllık, 150 yıllık belediyeler bile bu belgeyi alamıyor. Ama biz daha 5. yaşımıza gelmeden kalitemizi belgelendirmiş olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi.

“Bugün yine tarihe bir not düşüyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, TSE den KYS belgesi alan 32 belediyeden biri olarak Kalite yönetim sisteminin en son versiyonu olan TS EN 9001:2015 Kalite Yönetim sertifikasının alarak aynı zamanda uluslararası IQNET belgelendirmesine de sahip olduklarını ve bu sayede çalışmalarını uluslararası tescilledikleri belirtti.