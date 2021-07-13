Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini sürdürüyor

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama ekipleri, karasinek ve benzeri haşerelerin yoğun olarak ürediği bölgeleri her gün rutin olarak ilaçlamaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi ekipler ilaçlama sıklığını artırdı. Özellikle karasinek yoğunluğunun arttığı bölgelerde insan sağlığıyla birlikte bitki ve hayvanlara zararı olmayan ilaçlarla çalışmalar gerçekleştiriliyor. Karasinekle mücadele kapsamında, çöp konteynerleri başta olmak üzere, çöp döküm sahaları, bağ, bahçe, besihane gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda vatandaşlardan gelen şikâyetlerde değerlendirilerek, o bölgelere de ekipler yönlendiriliyor.

“Kurban Bayramı öncesinde karasinekle mücadele çalışmalarımızı daha da artırdık”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı ilaçlama ekiplerimiz düzenli olarak yaz ve kış aylarında sivrisinek üreme alanları ile karasinek üreme alanlarını, bunlara ek olarak semt pazarlarımızı, çöp konteynerlerinin ilaçlamalarını gerçekleştiriyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın huzurlu bayram geçirebilmesi amacıyla karasinekle mücadele çalışmalarımızı daha da artırdık. Çalışmalarımızı bu sıklıkla Kurban Bayramı sonrasında da sürdüreceğiz. İlçe halkımızın yaz aylarını ve özellikle Kurban Bayramı'nı rahat bir ortamda geçirebilmeleri için tüm gayretimizi gösteriyoruz. İlaçlama çalışmalarımız 61 mahallemizin tamamında rutini aksatmadan, gerektiğinde sıklaştırarak devam ettirmeye özen gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Halkımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu bizim için çok önemli. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.