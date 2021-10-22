Pamukkale Belediyesi okullarda sıfır atık dersi veriyor

Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda öğrencilere teorik olarak bilgiler verirken, geri dönüşüm tesisinde de uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sıfır atık bilincini oluşturmak için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, sıfır atık konusunda önemli çalışmalara devam ediyor. Bir taraftan atıkların ayrı ayrı toplanarak geri dönüşümünü sağlayan Pamukkale Belediyesi, bu konuda bilinçlendirme çalışmaları da yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri lise, ortaokul ve ilkokullar ile birlikte anaokullarında da sıfır atık eğitimleri veriyor. Son olarak Hüseyin Erikoğlu Anaokulu'nda bulunan öğrencilere önce sınıflarında teorik bilgiler, o yaş kategorisine göre anlatıldı. Eğitimlerde minik öğrencilere çevre, çevre kirliliği, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık konularında bilgiler aktarıldı. Daha sonra öğrenciler atık ayrıştırma tesisindeki çalışmaları yerinde inceledi. Kolaoğlu Kağıtçılık Toplama Ayırma Tesisi'ne giden minikler, evlerinden getirdikleri atıklarla ayrıştırma çalışması yaptı. Pamukkale Belediyesinin eğitimleri ilçe genelindeki okullarda belli aralıklarla devam edecek.

Sıfır atık çok önemli

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geleceğe daha temiz bir Pamukkale bırakmak için çevre konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “Bir taraftan bu hizmetleri verirken, bir taraftan da daha önemli olan eğitim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz her okul seviyesine göre sunumlar yaparak sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini anlatıyor. İlçemiz sınırları içindeki tüm okullarda çalışmalarımız devam edecek. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre konusunda duyarlı bireyler haline gelmesi. Eğer bunu sağlarsak toplum olarak sıfır atık konusunda çok önemli bir yol almış oluruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.