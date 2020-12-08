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Pamukkale Belediyesi, parklarda dezenfekte çalışması başlattı

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde belirli zamanlarda sokağa çıkma izinleri bulunan çocuklar için parkları ve oyun alanlarını dezenfekte ediyor.

Çocukların gönül rahatlığıyla parklarda zaman geçirdiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halkımızın sağlığı için gerekli olan tüm çalışmaları aralıksız olarak yapmaya devam ediyoruz” dedi.



Korona virüs ile mücadele için yoğun çaba harcayan Pamukkale Belediyesi, dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Halkın ortak kullandığı mekanlar başta olmak üzere bir çok yer düzenli olarak dezenfekte edilerek halkın sağlığı korunmaya çalışılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma saatleri 13.00 ile 16.00 olarak belirlenirken, Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri parklarda dezenfekte işlemlerini buna göre planlıyor. Günün erken saatlerinden itibaren özellikle çocukların zaman geçirecekleri park ve oyun alanları dezenfekte ediliyor. Çocuklar da hafta içinde sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı saatlerde parklara akın ederek oyun gruplarında gönüllerince eğleniyor. Aileler de dezenfekte edilmiş alanlarda çocuklarının güvenle oynamasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.



Çocuklarımız her şeyden önemli


Korona virüs ile mücadele için gereken tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki,, “Halkımızın sağlığı her şeyden değerli. Onun için belediye olarak yapmamız gereken ne varsa imkanlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız korona virüs tedbirleri kapsamında belirli zamanlarda dışarıya çıkabiliyor. Ekiplerimiz çocukların sokağa çıktıklarında zaman geçirecekleri park ve bahçeleri düzenli olarak dezenfekte ederek onlar için sağlıklı ortamlar hazırlıyor. Toplum olarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak korona virüsü yeneceğimize ve sağlıklı günlere kavuşacağımıza inanıyorum” dedi.

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