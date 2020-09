Pamukkale Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

Bu kapsamda ilk yardım eğitmenleri belediye personeline ilk yardım eğitimi verdi.

Pamukkale Belediyesi ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile belediye personeline Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi verildi. Pamukkale Belediyesi personeline Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ilk yardım eğitmenleri tarafından ilk yardım temel uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, hasta, yaralı taşıma teknikleri, kanamalar ve çeşitleri, hava yolu tıkanıklığı, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmaları, yanık sıcak çarpması, donma, kırık, çıkık, burkulma, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, sokmaları, boğulmalar gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. 2 gün boyunca 16 saat süren eğitimler sonunda, eğitim sonu değerlendirme sınavında başarılı personel sertifika almaya hak kazanacak.

Uygulamalı eğitimler verildi

Pamukkale Belediyesi'nde görevli personele Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi veren Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ilk yardım eğitmenlerinden Paramedik İsmail Gencer, “Eğitimimiz süresince, Pamukkale Belediyesi çalışanlarına bütün ilk yardım algoritmalarını öğretiyoruz. Amacımız, kamudaki her personele ilk yardım bilinci ve ilk yardım uygulamalarını sağlıklı bir şekilde öğretmek” dedi. Eğitmenlerden Paramedik Fulya Tan ise, “Pamukkale Belediyesi personellerine 2 gün boyunca 16 saat süren eğitimler verdik. Bu eğitim sonucunda katılımcılarımız ilk yardım belgesine sahip olacaklar ve ihtiyacı olanlara ilk yardım yapabilecekler. Eğitimimizde hem uygulamalı hem pratik bilgiler vermekteyiz. Eğitim sonunda da kişiler ilk yardım becerilerine sahip olacaklardır” dedi.

“Personelimizin ilk yardımı bilmesi önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye çalışanlarının ilk yardımı bilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Pamukkale Belediyesi olarak, birlikte görev yaptığımız çalışma arkadaşlarımızın her konuda donanımlı hale gelmesi için farklı konularda eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Bu hafta da, personelimize ilk yardım konusunda bilinçlendirmek için, Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi düzenledik. İlk yardım konusu gerçekten önemli. Günlük hayatın akışında her an çevremizde ilk yardıma gereksinim duyan birileri olabilir. Eğitimi alan personelimizin öğrendiklerini uygulayacak anları yaşamamalarını temenni ediyoruz. Ancak her ne olursa olsun, en zor kötü durumlara hazırlıklı olmak en önemlisidir” ifadelerini kullandı.