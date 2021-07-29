Pamukkale Belediyesi personeline iş hijyeni ölçümü uyguladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemize hizmet ederken çalışanlarımızın sağlıklarına, iş güvenliklerine maksimum seviyede özen gösteriyoruz. Denizli'de çalışanlarına yönelik iş hijyeni ölçümlerini gerçekleştiren ilk ilçe belediyesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, 61 mahallede yaşayan yaklaşık 350 bin Pamukkaleliye binden fazla çalışanıyla, en kaliteli şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine de maksimum özen gösteriyor. İlçeye en kaliteli hizmeti sunmak için personellerinin eğitimi konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, personelinin de en iyi şartlarda çalışmasını önemsiyor.

Daha sağlıklı ortamlarda çalışması sağlanacak

İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği tarafından çalışan personellere yönelik, Çalışma Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan iş hijyeni ölçümlerini yapan Pamukkale Belediyesi, bu konuda Denizli'nin ilk ilçe belediyesi olma özelliğini taşıyor. İş hijyeni ölçümleri kapsamında, bakanlıkça yetkilendirilmiş İSG Laboratuvarı'yla birlikte çalışma ortamlarının ısısı, nemi gibi birçok parametreyi içeren termal konfor ölçümleri, bilgisayar, klavye ve fiziki dokümantasyonu ayrı ayrı içeren aydınlatma ölçümleri, sahada çalışan personellere ise gürültü, toz, tüm vücut titreşimi, el kol titreşimi, kimyasal uçucu organik bileşiklerin tayini oksijen ve diğer gaz varlıkları tespit etmek amacıyla iş hijyeni ölçümleri gerçekleştirildi. Çıkarılacak olan rapora göre varsa olumsuzluklar giderilerek çalışanların daha sağlıklı ortamlarda çalışması sağlanacak.

“Çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz”

Halka en iyi hizmeti götürmek için fedakarca çalışan mesai arkadaşlarının sağlığını çok önemsediklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İş Hijyeni ölçümleri ortamların genel durumunu ortaya çıkarıyor. Bu ölçüm sonuçlarına göre çıkan raporlar İş Güvenliği Uzmanımız, İşyeri Hekimimiz ve risk değerlendirme ekibimiz tarafından incelenecek. Eğer çalışanlarımızın maruz kaldığı tehlikeler var ise bunların bertaraf edilmesi sağlanacak. Ardından yapılacak diğer çalışmalarla birlikte raporlanarak, risk analizimiz istenildiğinde iş müfettişlerine gösterilmek üzere sürekli bir revizyon halinde muhafaza edilecek. Bununla birlikte personelimizin bilinçli hareket etmesi noktasında da hizmet içi eğitimlerimiz noktasında gereken hassasiyeti de gösteriyoruz” diye konuştu.