Pamukkale Belediyesi proje ekibi kurdu

Bu ekipte yer alanlara yönelik “Yenilikçi Kalkınma Projesi Fikir Geliştirme Eğitimi” düzenlendi.

Pamukkale Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan alınan teknik destek çerçevesinde “Pamukkale Belediye Çalışanları Yenilikçi Kalkınma Projesi Fikir Geliştirme Eğitimleri” adıyla çalışma düzenledi. Pamukkale Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerden oluşan proje ekibi üyelerine yönelik yapılan eğitim çalışması günde 6 saat ve toplamda da 30 saat sürdü. Pamukkale Belediyesi ana yerleşkesinde düzenlenen eğitimlerde katılımcılara GEKA'dan alınan teknik destek çerçevesinde Avrupa Birliği, GEKA ve KOSGEB gibi hibe alınabilen kurumlar ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Proje Eğitmeni Petek Üzülmez, katılımcılara yenilikçi projelerde fikir oluşturmanın inceliklerini anlattı.

“Mutlu insanların yaşadığı ilçe olmak istiyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her konuda eğitime önem verdiklerini ifade ederek Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliği ile “Pamukkale Belediye Çalışanları Yenilikçi Kalkınma Projesi Fikir Geliştirme Eğitimleri” düzenlediklerini söyledi. Belediye bünyesinde projeler konusunda çalışmalar yapan personellere yönelik eğitimin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Örki, “Bu eğitimler Pamukkale'de yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet sunabiliriz sorusunun cevabını bulmak için. Mutlu insanların yaşadığı ilçe olmak için çıktığımız yolda bu tür eğitimler çok önemli. Halkımızın ihtiyacı olan projelerin temelini oluşturacak fikirler bu tür eğitimler ile daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak olan projelerin farklı kurumlardan destek alması da büyük öneme sahip. Bu ve benzeri tüm çalışmalarımız Pamukkale'de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu için. Eğitime katılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.