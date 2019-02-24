Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği günde 2 bin kişiye hizmet veriyor

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in en büyük projelerinden biri olan Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği'nin, 21 milyon TL'lik yatırımla Dokuzkavaklar Mahallesinin çehresini değiştirdiğini ifade ederek tesisten günlük 2 bin kişinin hizmet aldığını kaydetti.

MR'den fizik tedavi merkezine kadar bir çok ünitede sağlık hizmeti sunan tesis ile mahallenin çehresi değişti. Pamukkale Belediyesi kurulduğu 2014 yılından bu yana “Pamukkale'de yaşamak ayrıcalık olacak” sloganıyla hizmetler sundu. Kurucu Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in en büyük projelerinden biri olan Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, Dokuzkavaklar Mahallesinin çehresini değiştirdi. Yapımı Türkiye'ye örnek olacak şekilde arsası büyükşehir tarafından karşılanan ve 21 milyon TL'lik yatırımla Pamukkale Belediyesi'nin yaptırdığı sağlık tesisi vatandaşlara hizmet veriyor.

“Günde 2 bin kişi sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşmış oluyor”

“Eserlerimizle hizmetinizdeyiz” sloganıyla kurulduğu günden beri Türkiye'ye örnek bir çok projeyi hayata geçiren Pamukkale Belediyesi'nin kurucu başkanı Hüseyin Gürlesin, yapılan çalışmaların gelecekte de kullanılıyor olmasının onurunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Gürlesin, “İlk günden itibaren Pamukkale'yi daha iyi hale getirmek için çalışmalar yaptık. Bir çok projemiz Türkiye'de ilk oldu ve örnek alındı. Sağlık konusunda en büyük projemiz olan Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, içinde bulunduğu Dokuzkavaklar mahallesi başta olmak üzere ilçemize ve Denizli'ye farklılık kazandırdı. Yapımını planlanandan 3 ay erken tamamlanan dev sağlık projemiz sayesinde günde 2 bin kişi sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşmış oluyor. Bir çok vatandaşımız artık şehir içindeki yoğunluğu yaşamadan sağlık hizmetine ulaşıyor. Bu hizmetin gelecekte de vatandaşlarımıza ulaşması bizi onurlandıracaktır. Biz 68 mahallemizin tamamına önceliklerine göre hizmetler götürdük. Gönül belediyeciliğini biz ilk göreve geldiğimiz andan itibaren yaparak halkımıza hizmet ettik. Bundan dolayı da huzurluyuz” dedi.