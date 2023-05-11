Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniğinden tam gün hizmet

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle mitinginde 2018'den bu yana Dokuzkavaklar Mahallesi'nde hizmet veren Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği'nin acil servisinin bugün itibariyle hizmete gireceğini müjdeledi.

14 Mayıs seçimleri öncesi Denizli'de adım atmadık yer bırakmayan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen “Mahalle Buluşmaları” adlı mitingde hemşehrileriyle önemli bir müjdeyi paylaştı. 2018'den bu yana Dokuzkavaklar Mahallesi'nde hizmet veren Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği'nin acil servisinin 11 Mayıs Perşembe tarihi itibariyle hizmete gireceğini müjdeledi. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, arsası Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilip, projesi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çizdirilen ve Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılarak bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşılayan Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği'nin, açıldığı günden bu yana bölge halkına modern ve sağlıklı bir hizmet verdiğini ifade etti.

“Hayırlı uğurlu olsun”

AK Parti ile sağlıkta bir inkilap gerçekleştirdiklerini ve Denizli'de de en kısa sürede şehir hastanesinin de tamamlanarak hizmete gireceğini belirten Başkan Güngör, “15 farklı branşta 25 poliklinikle hizmet verilen, aynı zamanda ultrason, röntgen, tomografi ve MR cihazlarının da bulunduğu semt polikliniğimizde çerçeveli görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri devam ediyor. Uzun zamandır sizlerin en çok istediği taleplerden biri olan semt polikliniğinde 24 saat hizmet verecek bir acil servisin açılmasıydı. Bu talepler değerlendirilerek acil servis açılması ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Acil servisimiz 1. seviye olarak tescillenmiştir. Acile başvuran hastalarımız muayenelerini olacak, 24 saat açık olacak laboratuvarımızda kan tahlilleri yapılabilecek, röntgen biriminde filmleri çekilecek, tomografi- MR hizmeti sürekli devam edecek. 24 saat aralıksız hizmet verecek olan Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği Acil Servisi 11 Mayıs 2023 Perşembe itibariyle hizmete başlayacaktır. Bölge halkımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.