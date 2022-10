Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi bilim tepesine dönüştü

Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen “Seyr-i Bilim Şenliği” ile Seyir Tepesi Şehir Ormanı, bilim tepesine dönüştü. Şenliğin açılışında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bilim hayatımızın her alanında bize yardımcı oluyor. Bizim de gayemiz bilimi 7'den 77'ye toplumun her kesimiyle buluşturmak. Bu amacımıza ulaşabilmenin mutluluğuyla görüyoruz ki bugün Seyir Tepesi bilim tepesine dönüştü” dedi.

Birçok alandaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, bilim alanında da farkını büyük bir projeyle duyuruyor. Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ile birlikte Denizli'de ilk kez yapılan ve eğlenerek bilim öğrenilmesini sağlayan “Seyr-i Bilim Şenliği”ne ev sahipliği yapıyor. 29 Eylül - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında üç gün sürecek olan “Seyr-i Bilim Şenliği”nin açılışına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bizzat katılırken, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara, “Seyr-i Bilim Şenliği” proje yürütücüsü Dr. Merve Kocagül ve alanında uzman akademisyenlerden oluşan proje ekibi ile atölye çalışmalarına gelen katılımcı öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

“Seyr-i Bilimde amaç bilim kültürünü oluşturmak”

Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde bilim şenlikleri destekleme programı tarafından desteklenen “Seyr-i Bilim Şenliği” projesi, toplumda bilim okur-yazarlılığının yaygınlaşmasını ve bilim kültürü oluşturulmasını hedefleyen etkinliklerden oluşuyor. “Seyr-i Bilim Şenliği”proje yürütücüsü Dr. Merve Kocagül, “Bu etkinliklerde Türkiye yeterlilikler çerçevesinde yer alan sekiz temel yetkinlik alanına uygun farklı bilim disiplinlikleri bağlamında hazırladık. Eğlenerek öğrenilecek bu etkinliklerde toplumun bilim okur yazarlılığını geliştirmeyi de amaçlıyoruz. Katılımcılarımızın öğrenme motivasyonunu artırmayı, deneyimleyecekleri farklı bilim disiplinliklerine yönelik ilgilerini geliştirmeyi ve bu yolla bilim toplum etkileşimine yönelik farkındalık kazanımına teşvik etmeyi de amaçladık. Projenin bugün sizlerle buluşturulmasında tüm desteklerini ve imkânlarını adeta seferber eden başta Pamukkale Belediyesi olmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Araştırma Uygulama Merkezi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve AFAD ekibine sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum. Tüm katılımcılarımızın bilimle ve keyifle ayrılmalarını umuyorum” dedi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara da konuşmasında, projenin temel amacının bilimi her seviyede insanla buluşturmak ve buluşmayı yerel yönetimlerle birlikte başarmak olduğunu ifade ederek, “Şimdiye kadar gördüğüm en renkli proje açılışına şahit oluyorum. Bu güzellikte sayın başkanımızın çok büyük emeğinin olduğunu görüyorum. Burada bizzat olmasıyla da projenin amacına şimdiden ulaştığına şahit oluyoruz. Bu proje, toplumumuzun gelecekteki temsilcileri olarak gençlerimizin bilimle buluşması ve hayatlarının her aşamasında bilime yer vermesine vesile olacaktır. Umarım bundan sonraki projelerde, bu projeyi örnek alır” diye konuştu.

“Yeni bilim insanlarının çıktığına hep birlikte şahit olacağız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de açılış töreninde yaptığı konuşmada “Bu projemizle bilimin sanatın eğitimin dünya yaşamındaki önemini bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

“Seyr-i Bilim Şenliği ile Seyir Tepesi Şehir Ormanı adeta bilim tepesine dönüştü” diyen Başkan Örki, “Pamukkale Üniversitemiz, Milli Eğitim ve diğer kurumlarımızın işbirliğinde bugün hep birlikte mükemmel bir işe imza atıyoruz. Bu projemizle bilimin sanatın eğitimin dünya yaşamındaki önemini bir kez daha vurguluyoruz. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bilimle sürekli iç içeyiz. Bilim hayatımızın her alanında bize yardımcı oluyor. Bizim de gayemiz bilimi sadece öğrencilere hitap eden bir alan olmaktan çıkartıp 7'den 77'ye toplumun her kesimiyle buluşturmaktı. Otuza yakın standımızı gezdiğimizde katılımcılarımızla bir araya geldiğimizde ilk günden bunu başardığımızı görüyoruz” diye konuştu. “Seyr-i Bilim Şenliği”nde atölye çalışmalarına katılım sağlayan öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Örki, “Stantlarımızı gezdikçe yeni vizyonlara ve yeni misyonlara sahip olacaksınız, kendi hayal gücünüzü geliştireceksiniz. Şu evrende henüz keşfedilmemiş, henüz icat edilmemiş her ne varsa onu sizler keşfedecek, icat edeceksiniz. Eminim, sizlere yürekten inanıyorum aranızdan yeni yeni bilim insanları çıkacak. Bu projelerinde desteğiyle, sizleri yetiştiren öğretmenlerimizin gayretleriyle, size verilen hedefler doğrultusunda derslerinizi çok daha iyi çalışmanızla, biz büyükler aranızdan o yeni bilim insanlarını çıktığına hep birlikte şahit olacağız. İnşallah bu projemizin sizlerin ve ülkemizin geleceğine katkılar sunmasını temenni ediyorum” dedi. Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde, Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda düzenlenen “Seyr-i Bilim Şenliği” bilime dair birbirinden farklı ve her yaşa hitap eden atölye çalışmaları ve çalıştaylar ile 1 Ekim 2022 Cumartesi gününe kadar devam edecek.