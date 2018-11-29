Pamukkale Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Çalışmalar kapsamında Bursa Caddesi kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı.

Pamukkale Belediyesi'nin, Pamukkale ilçesini daha yaşanabilir hale getirmek adına gerçekleştirdiği çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alt yapı çalışmaları bitirilen mahallelerde 85 milyon TL'lik yatırımla üst yapı atağının yüzde 90'ını tamamlayan Pamukkale Belediyesi, bu etapların dışında kalan alanlarda bulunan cadde ve sokaklarda da üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaptığı hizmetler ve projelerle örnek ilçe belediye başkanlarından biri olan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, sadece ilçe halkının değil, tüm Denizlilerin ulaşım ağı noktasında önemli olan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını en hızlı şekilde tamamlamaya devam ediyor. Bursa Caddesi'nde Pamukkale Belediyesi'nin sorumluluk alanı içinde bulunan bölümde, altına RCC beton atılarak 450 ton asfalt ve kaldırım için bin 300 m2 traverten kullanılarak 650 bin TL'lik hizmet yapıldı.

“Hedefimiz, daha yaşanabilir bir Pamukkale”

Yapılan her çalışmanın en kaliteli şekilde, ivedilikle halka sunulması noktasında, tüm çalışmaları sürekli yerinde inceleyen Başkan Gürlesin, özellikle şehir merkezinde bulunan üst yapı çalışmalarının kısa sürede bitirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bursa Caddesi'nin hızlı bir şekilde üst yapı çalışmaları bitirilen caddelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Gürlesin, “İncilipınar Caddesi ile Ulus Caddesi'ni birbirine bağlayan Bursa Caddesi'nin Pamukkale Belediyesi sorumluluğunda bulunan bölümündeki üst yapı çalışmaları sadece 10 günde bitirildi. Pamukkale Belediyesi olarak ilçemizde bulunan 4 büyük mahallemizde başlattığımız üst yapı çalışmalarımızı sonuna geldik. İncilipınar, Deliktaş, Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerimizdeki 85 milyonluk dev üst yapı atağımız dışında, Büyükşehir belediyemiz tarafından altyapısı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda hemen üst yapı çalışmalarımıza başlıyor ve en kısa sürede tamamlıyoruz. Her zaman söylediğimiz ve en çok dikkat ettiğimiz nokta halkımızın mağdur olmaması. Bunun için de çalışmalarımızın uzamadan kısa sürede bitirilmesi için hassasiyet gösteriyoruz. Öncelikle kaldırımların yapılması, sıcak asfaltının dökülmesi, çizgilerin yapılması gibi tüm üst yapı çalışmalarını kısa bir sürede bitirip vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Hedefimiz, daha yaşanabilir bir Pamukkale” dedi.