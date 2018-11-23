Pamukkale Belediyesi vezneleri hafta sonu da çalışacak

Denizli Pamukkale Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu. Pamukkale Belediyesi bu yüzden ödeme gişelerinin bu hafta sonunda açık olacağını belirtti.

Pamukkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemeleri için, vatandaşların hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerin yanı sıra ilçe halkının kolay ulaşımla ödemelerini yapabilmesi için Atatürk Caddesi'ndeki ve Deliktaş'taki ek binalarda bulunan veznelerden de ödemelerini yapabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, gezici vezne de rutin çalışmalarına devam edecek. Belediye ayrıca son ödeme tarihi olan 30 Kasım 2018 Cuma günü öncesinde vatandaşların mağdur olmamaları için özel tedbirler aldı. Pamukkale Belediyesi vezneleri 24-25 Kasım günleri de 09.00-16.30 saatleri arasında da hizmet vermeye devam edecek.