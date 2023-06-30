Pamukkale Belediyesi vezneleri son saatlere kadar hizmet verecek

00'e kadar veznelerin açık olacağını bildirdi.

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yapılandırma fırsatını kaçırmamaları için 03 Temmuz 2023 Pazartesi saat 24.00'e kadar veznelerini açık tutacak. Pamukkale Belediyesi, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu çerçevesinde emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, kira borçları ve idari para cezalarını kapsayan yapılandırma fırsatının son gününün 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü olduğu hatırlatılarak, son gün saat 24.00'e kadar ana hizmet binasında bulunan veznelerin hizmet vereceğini duyurdu.

Saat 24.00'e kadar hizmet

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Eğlence vergileri ile İdari Para cezaları ve İmar Para cezalarında yapılandırma başvurusu süresi 3 Temmuz gününe kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Vatandaşlarımızın yapılandırma fırsatını kaçırmamaları ve fırsattan yararlanabilmesi adına her türlü kolaylığı sağlayan Pamukkale Belediyesi YSE'de bulunan ana hizmet binasında Mali Müdürlüğü veznelerini 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 24.00'e kadar açık tutacak. Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde emlak, çevre temizlik, ilan-reklam, eğlence vergileri ile kira borçları ve idari para cezası borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin faydalanabildiği, peşin ödemelerde gecikme faizlerinin yüzde 90'ının silindiği yapılandırma fırsatında vatandaşlar tahsilat servislerine başvuru yapabiliyor. Ayrıca, Pamukkaleli vatandaşlar vergi ödemelerini e-devlet üzerinden veya www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesinden yapabilirken, peşin ödemelerde büyük indirim sağlanıyor ve Paraf Kart'a 5 Taksit imkânı sunuluyor.