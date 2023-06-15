Pamukkale Belediyesi yaz kursları dolu dolu geçecek

Her yaştan vatandaş için çeşitli kurslar açan Pamukkale Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte yaz kurslarını da açacak. Pamukkale Belediyesi, bu yaz kurslarını spor ve kültürel olmak üzere iki başlıkta hazırladı. Yaz tatili döneminin başlamasıyla, gençlerin yaz tatillerini daha verimli geçirmesi amacıyla Pamukkale Belediyesi'nin her yaz düzenlediği yaz kursları bu yıl, 18 farklı alanda 4-17 yaş arası gençlere hitap edecek.

Kurslar 8 başlıkta olmak üzere toplamda 18 branşta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Hem öğretici hem de yeteneklerini geliştirici kurslar, Aktepe Sosyal Tesisleri, Akvadi Futbol Sahası ve Cimnastik Salonu, Atatürk Caddesi ek hizmet binası ve İncilipınar Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilecek yaz kurslarına başvurular web sitesi üzerinden ve Pamukkale Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında bulunan ilgili linklere tıklayarak yapılabiliyor.

Başkan Örki; “Gençlerimiz değerlilerimiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çocukların ve gençlerin eğitimlerine her zaman katkı yapmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, “Gençlerimiz değerlilerimiz, onların hem sosyal hem de eğitim hayatlarına ücretsiz kurslarımızla destek veriyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak, ilçemize çok güzel kurs merkezleri ile birlikte sosyal tesisler kazandırdık, bu tesislerimizi de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Belediyemiz bünyesinde yaz, kış kurslarımız devam ediyor. Gençlerimiz de okullarından arta kalan zamanlarını buralarda kış boyunca spor kurslarımıza katıldılar. Yaz döneminde yine gençlerimizi ağırlayacağız. İlçemizin bütün mahallelerinde yaşayan gençlerimizin kolaylıkla ulaşabilmesi adına 4 farklı noktada 18 branşta hazırladığımız yaz kurslarımız şimdiden hayırlı olsun. Kurslarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.