Pamukkale Belediyesinde vergi ödemesinde son gün 30 Kasım

Pamukkale Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin başladığını ve 30 Kasım 2020 Pazartesi günü sona ereceğini açıkladı.

Pamukkale Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin ikinci taksitlerinin son ödeme tarihlerini internet sitesinden, sosyal medyadan sık sık hatırlatarak, vatandaşın mağdur olmaması için duyurularına devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, ilçe halkına birçok ödeme kolaylığı seçeneği getirerek vatandaşın mağduriyetini en aza indirmeyi amaçlıyor. Pamukkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri için, vatandaşların hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerin yanı sıra ilçe halkının kolay ulaşımla ödemelerini yapabilmesi için Atatürk Caddesi'ndeki ve Deliktaş'taki ek binalarda bulunan veznelerden ve Tapu Müdürlüğü'ndeki ödeme noktasında yer alan vezneden de ödemelerini yapabileceği belirtildi. Bu ödeme yeri seçeneklerinin yanı sıra Pamukkale ilçe halkı, www.pamukkale.bel.tr resmi internet sitesinden ve PTT ile belirlenen banka şubelerinden ödemelerini kolaylıkla yapabileceği bildirildi. Pamukkale Belediyesi, önemli bir kolaylığı daha ilçe halkına sunarak, 30 Kasım'a kadar belirli kart özelliği bulunan kredi kartlarına 5 taksit, başka bir belirli kart özelliğinde kredi kartlarına 2+1 taksit imkanıyla vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmesini hedefliyor.

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için gezici vezne uygulamasını da devam ettiriyor.