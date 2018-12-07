Pamukkale Belediyesi'nde yeni atık yağ toplama protokolü imzalandı

Çevre konusunda duyarlı projeler yaparak dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, atık yağ toplama çalışmasının protokolünü yeniledi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, çevreye ve su kaynaklarına büyük zarar veren bitkisel atık yağların toplanıp geri dönüşümü noktasının önemli olduğunu bildirdi. Pamukkale İlçesi'nde yıllardır devam eden çalışmalar çerçevesinde milyarlarca litre suyun kirlenmesi önlenmiş ve böylece çevreye katkı sağlanmıştı. Yapılan protokol ile 2019 yılında da DEHA Bitkisel Yağ Toplama Geri Kazanım A.Ş, evsel bitkisel atık yağları toplayacak. Pamukkale Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen "Bitkisel Atik Yağların Toplaması İşi” protokolü imza töreninde konuyla ilgili açıklama yapan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Pamukkale Belediyesi olarak yeni bir protokol imzaladık. Çevreci bir belediyeyiz. Bu konuda hassasiyetimizin en üst seviyede olduğunu halkımızın bilmesini istiyorum. Bu çerçevede belediyemiz kurulur kurulmaz her konuda olduğu gibi atık yağ konusunda da ciddi bir girişimde bulunduk. Yıllardan beri toplanan atık yağların doğaya zarar vermesini önledik” dedi.

“Pamukkale Belediyesi, 4 yılda 41 milyar 673 milyon litre suyun kirlenmesini önledi”

İlçede toplanan atık yağ miktarının her geçen yıl daha fazla arttığını ifade eden Başkan Gürlesin, “2015 yılında 6 bin 175 litre, 2016 yılında 8 bin 794 litre, 2017 yılında 10 bin 720 litre, 2018 yılının ilk 10 ayında da 15 bin 984 litre toplamda 41 bin 673 litre atık yağ toplandı. Yapılan çalışmaların netice ulaşmaya başladığını bu rakamların yükselişinden de görebiliyoruz. 2018 yılı sonuna kadar bu rakamın bir önceki yıla oranla yüzde 70-75 yükseliş görmesini hedefliyoruz. Atık yağ konusu önemli. Bir litre atık yağın 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğini özellikle altını çizmek istiyorum. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği düşünülürse Pamukkale Belediyesi, 4 yılda 41 milyar 673 milyon litre suyun kirlenmesini önledi. Bundan dolayı biz çevreci bir belediyeyiz diyoruz. Bunu yine söylemde değil ama icraatımızla bunun daha fazla karşılık bulması için çalışıyoruz” diye konuştu.

“50 litrelik bitkisel atık yağ bidonları yerleştiriliyor.”

Başkan Gürlesin ayrıca, 5 litre atık yağ için 3 TL, 2 litre atık yağ için 1 TL gibi sembolik bir rakamla halkın atık yağ konusunda teşvikin sağlanması amacıyla atıkmatik koyduklarını ve onunda işlemeye devam ettiğini, bununla birlikte vatandaşlardan 5 litre atık yağ getirene 750 ml sıvı deterjan hediyesinin sürdüğünü de söyledi. Proje kapsamında ilçede bulunan restoranlar, yemek firmaları, otelleler ve okullar gibi birçok noktaya 50 litrelik bitkisel atık yağ bidonları yerleştiriliyor. Düzenli olarak atık yağ toplanmasına ve bunlarla birlikte okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme seminerleri de yapılıyor.

“3 litre atık yağa karşılık 100 gr kedi veya köpek maması ücretsiz vereceğiz”

Başkan Gürlesin yeni imzalanan protokolle atık yağ getirenlere kedi yada köpek mamasının verileceğini kaydederek şunları söyledi:

“En son yaptığımız protokolde 5 litre atık yağ karşılığında 750 ml sıvı deterjan veriyorduk. Vatandaşlarımız tarafından büyük bir beğeni toplayan bu projemizi daha da geliştiriyoruz. İnşallah yeni protokolümüzde, yine bunlar devam edecek ama bunlara ilave olarak bundan sonra 5 litre değil 3 litre atık yağa karşılık 100 gr kedi veya köpek maması ücretsiz vereceğiz. Bizler bu çalışmamızla, hem çevremize duyarlıyız hem de hayvanlarımızın beslenmesine yardımcı olmak istedik. Bu bizim için önemli. Pamukkale daha da güzel olması için günden güne çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çevreci ve hayvan dostu bir belediye olduğunu ispatlayan Pamukkale Belediyesi'nin atık yağ toplama ve geri dönüşüm noktasında destek vermek isteyen, evlerinde veya iş yerlerinde yağ biriktiren vatandaşların, belediyenin 444 9 220 nolu hattı ile ‘Alo Atık hattı' olan 444 2 845 nolu telefonları aramaları istendi.