Pamukkale Belediyesinden 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Pamukkale Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi” düzenledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında da o gece Türk milletinin kahramanca ülkesine ve demokrasiye sahip çıktığı anların ölümsüzleşen fotoğrafları sergide vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar sergideki fotoğraflara büyük ilgi gösterdi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 15 Temmuz gecesinde hainlerin ülkeyi ele geçirme planlarına Türk milletinin izin vermediğini söyleyerek, "O gece halkımız ülkesine ve demokrasiye sahip çıktı. Canını hiçe sayarak tankın önüne atladı. Hainlere geçit vermedi. Biz Pamukkale Belediyesi olarak Türk milletinin kahramanca ülkesini savunduğu o geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu nedenle halkımızın yoğun olarak bulunduğu merkezde, o geceye ait kahramanlık belgelerini vatandaşlarımıza ulaştırdık. 15 Temmuz destanını hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. Milletine, devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkma uğruna canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.