Pamukkale Belediyesi'nden ‘15 Temmuz' sergisi

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından Forum Çamlık alışveriş merkezinde (AVM) ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' fotoğraf sergisi açıldı.

Pamukkale Belediyesi'nin, Forum Çamlık AVM'de açmış olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergide 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türk Milleti'nin sergilemiş olduğu amansız mücadelenin fotoğrafları yer aldı. AVM'de yer alan fotoğraf sergisine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Pamukkale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi, akşam saatlerine kadar Forum Çamlık AVM'de ziyaretçilere açık kalacak.

"Bu vatan onlara minnettardır"

Fotoğraf sergisini ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceledi. Fotoğraf sergisiyle o gece yaşanan milli zaferin hafızalara kazınmasını amaçladıklarını belirten Başkan Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak Denizlili vatandaşlarımızın en uğrak noktalarından biri olan Forum Çamlık AVM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergimizi açarak vatandaşlarımızın hafızalarını tazelemek, 3 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde milletimizin sergilemiş olduğu milli duruşu tekrar gözler önüne sermek istedik. Şer odakları, parçaladıkları diğer devletler gibi bizi de yok etmek istediler. Ama çok şükür ki milletimizin feraseti ve hakka olan inancı galip gelerek tüm plan ve senaryoları boşa çıkarmıştır. Bu fotoğraf sergisinde de o gece millet olarak vermiş olduğumuz mücadeleyi gözler önüne serdik. Allah'a sonsuz kere hamd ve şükürler olsun ki şimdi bu fotoğraflara baktığımızda bir mağlubiyeti, yok oluşu değil, bir zaferi, duruşu hatırlıyoruz. Ben bu vesileyle hain darbe girişimi sırasında bu vatan için canını yok sayarak şehadete göz kırpmadan koşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlara da sabırlar diliyorum. Bu vatan onlara minnettardır" ifadelerini kullandı.