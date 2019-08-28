Pamukkale Belediyesi'nden 2 bin 500 öğrencinin yüzünü güldürecek karar

Başvuruları 28 Ağustos tarihi itibariyle başlayan eğitim yardımlarıyla ortaoğretim öğrencilerine aylık 75 lira, lise öğrencilerine 100 lira destek sağlanacağı duyuruldu.

Pamukkale Belediyesi “Mutlu İnsanların Kenti, Pamukkale” sloganından hareketle, eğitim alanındaki desteklerini bu yıl da sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz ağustos ayı Belediye Meclisi'nde alınan karara göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında 2 bin 500 öğrenciye sağlanacak eğitim yardımı başvurularının 28 Ağustos tarihi itibariyle başladığını bildirdi.

Adaletli bir dağılım sağlayacağız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim yardımlarının bin 500 ortaokul öğrencisine, bin lise öğrencisine 8 ay boyunca devam edeceğini belirterek, “Geçtiğimiz meclis toplantımızda aldığımız karardan sonra başvuruları ivedilikle başlatmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ortaokul ve lisede eğitimini sürdüren evlatlarımıza 8 ay boyunca eğitim yardımı yapacağız. Ortaokul öğrencilerimize aylık 75 TL, lise öğrencilerimize aylık 100 TL destek sağlayacağız. Başvuruları almaya başladık. Burada bizim için en önemli nokta, ailelerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi olmasıyla birlikte çocuğumuzun başarı durumu. Ekonomik durumlarına, engel durumuna, şehit ve gazi yakını durumlarına bakacağımız başvurularda, belirlenen standartlar doğrultusunda adaletli bir dağılım sağlayacağımıza halkımızın hiçbir şüphesi olmasın. Pamukkale Belediyesi olarak, önümüzdeki süreçlerde daha da önemli, farklı projelerle eğitime desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Pamukkale Belediyesi'nin 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü itibariyle başlayan eğitim yardımı başvuruları belediyenin resmi internet sitesi üzerinden 20 Eylül 2019 Cuma gününe kadar yapılabilecek.